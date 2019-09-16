Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Источник материала: Полымя

14 сентября в Лядках отпраздновали Праздник деревни. Торжественное мероприятие началось возле памятника жителям деревни Лядки, погибшим от рук фашистских оккупантов. Поминальную панихиду отслужил настоятель Свято-Вознесенской церкви отец Михаил Назаревич. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к памятнику. Затем шествие отправилось к центру деревни, где гостей встретили хлебом-солью радушные хозяева. С импровизированной сцены полилась песня.





После музыкального вступления открыл праздничную программу председатель Еремичского сельского исполнительного комитета Петр Анатольевич Наумович. Затем выступил отец Михаил Назаревич. Ведущие Игорь Климко и Ольга Мокат провели краткий экскурс в историю деревни, а также вспомнили о той страшной январской ночи 1943 года, когда каратели расстреляли мирных жителей деревни, не пощадив ни детей, ни стариков.









Время заживляет раны, притупляет боль, но нельзя вычеркнуть из памяти образы отца, брата, матери, сестры, всех родных, которые погибли от рук фашистов. За годы войны в Лядках погиб 101 человек, из них 77 мирных жителей. Под звук метронома присутствующие минутой молчания почтили память жертв фашистских оккупантов. Затем прозвучала песня в исполнении Николая Буя «За того парня».

Закончилась война, жители деревни принялись восстанавливать разрушенное войной хозяйство. 4 октября 1949 года в деревне Лядки был организован колхоз «Комсомолец». С марта 1951 года Лядки в колхозе Молотова. В 1957 году был переименован в колхоз имени Красных партизан и уже с декабря 1977 года хозяйства были объединены в колхоз имени В. З. Царюка. Об этом поведал в своем выступлении директор государственного предприятия «Царюка» Лейко Александр Николаевич, который поздравил жителей с праздником деревни, поблагодарил поименно всех ветеранов, бывших тружеников предприятия, которые внесли достойный вклад в экономику колхоза имени Героя Советского Союза Владимира Зеноновича Царюка.









Затем он вручил подарки ветеранам предприятия и нынешним его работникам. Председатель сельсовета Наумович Петр Анатольевич вручил подарки: самому старшему жителю – Недину Казимиру Станиславовичу, которому 25 октября 2019 года исполнится 91 год, и самой маленькой жительнице деревни Бондар Ирине Леонидовне, которая родилась 28 февраля 2019 года. Поздравил своих земляков и уроженец деревни Лядки Бусько Виктор Леонидович, который дважды был избран депутатом Палаты Представителей Национального Собрания. Почетный гость также вручил подарки самому старшему и самой маленькой жителям деревни. Затем Петр Анатольевич Наумович поздравил юбиляров и вручил им подарки: Кергет Николай Павлович – 70 лет, Кергет Валентина Александровна – 70 лет, Мазюк Анатолий Иванович – 70 лет, Пересько Валентина Петровна – 70 лет, Бусько Мария Николаевна – 75 лет, Чубрик Антонина Иосифовна – 75 лет, Дунец Вера Дмитриевна – 80 лет, Кныш Мария Константиновна – 80 лет, Наумчик Нина Николаевна – 85лет, Цаба Петр Иванович – 90 лет. Также Наумович П. А. поздравил и вручил подарки участнику войны в Афганистане Климушко Вячеславу Павловичу, ветеранам сферы культуры Чубрик Екатерине Ивановне и Бусько Галине Леонтьевне, старосте деревни Лынько Галине Николаевне.













Между поздравлениями и вручением подарков звучали песни в исполнении Николая Буя, Александра Черепанова, Марии Вашестик, Анны Бусько, Марины Зайцевой, Светланы Буй, Людмилы Рыжковской, Ольги Мокат, а также радовали зрителей выступления народного любительского объединения «Закрытые лица».





Хочется выразить слова благодарности всем участникам концерта, заведующей отделом культуры и отдыха Еремичского ДК Ковалевской Людмиле Владимировне, а также жителям деревни Лядки, принявшим активное участие в проведении праздника: старосте деревни Лынько Галине Николаевне, Кергету Николаю Павловичу и Кергет Валентине Александровне, а также народным мастерам, любезно предоставившим свои произведения искусства на суд зрителей.





Леонид ЕМЕЛЬКО,

заместитель директора по идеологической работе КСУП «Царюка».

Фото автора.