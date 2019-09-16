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Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

16.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

14 сентября в Лядках отпраздновали Праздник деревни. Торжественное мероприятие началось возле памятника жителям деревни Лядки, погибшим от рук фашистских оккупантов. Поминальную панихиду отслужил настоятель Свято-Вознесенской церкви отец Михаил Назаревич. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к памятнику. Затем шествие отправилось к центру деревни, где гостей встретили хлебом-солью радушные хозяева. С импровизированной сцены полилась песня.

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

После музыкального вступления открыл праздничную программу председатель Еремичского сельского исполнительного комитета Петр Анатольевич Наумович. Затем выступил отец Михаил Назаревич. Ведущие Игорь Климко и Ольга Мокат провели краткий экскурс в историю деревни, а также вспомнили о той страшной январской ночи 1943 года, когда каратели расстреляли мирных жителей деревни, не пощадив ни детей, ни стариков.

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Время заживляет раны, притупляет боль, но нельзя вычеркнуть из памяти образы отца, брата, матери, сестры, всех родных, которые погибли от рук фашистов. За годы войны в Лядках погиб 101 человек, из них 77 мирных жителей. Под звук метронома присутствующие минутой молчания почтили память жертв фашистских оккупантов. Затем прозвучала песня в исполнении Николая Буя «За того парня».

Закончилась война, жители деревни принялись восстанавливать разрушенное войной хозяйство. 4 октября 1949 года в деревне Лядки был организован колхоз «Комсомолец». С марта 1951 года Лядки в колхозе Молотова. В 1957 году был переименован в колхоз имени Красных партизан и уже с декабря 1977 года хозяйства были объединены в колхоз имени В. З. Царюка. Об этом поведал в своем выступлении директор государственного предприятия  «Царюка» Лейко Александр Николаевич, который  поздравил жителей с праздником деревни,  поблагодарил  поименно всех ветеранов, бывших тружеников предприятия, которые внесли достойный вклад в экономику колхоза имени Героя Советского Союза Владимира Зеноновича Царюка.

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Затем он вручил  подарки ветеранам предприятия и нынешним его  работникам. Председатель сельсовета Наумович Петр Анатольевич вручил подарки:  самому старшему жителю – Недину Казимиру Станиславовичу, которому 25 октября 2019 года исполнится 91 год, и самой маленькой жительнице деревни Бондар Ирине Леонидовне, которая родилась 28 февраля 2019 года. Поздравил своих земляков и уроженец деревни Лядки  Бусько Виктор Леонидович, который дважды был избран депутатом  Палаты Представителей Национального Собрания. Почетный гость  также  вручил подарки самому старшему и самой маленькой жителям деревни. Затем Петр Анатольевич Наумович поздравил юбиляров и вручил им подарки: Кергет Николай Павлович – 70 лет, Кергет Валентина Александровна – 70 лет, Мазюк Анатолий Иванович – 70 лет, Пересько Валентина Петровна – 70 лет, Бусько Мария Николаевна – 75 лет, Чубрик Антонина Иосифовна – 75 лет, Дунец Вера Дмитриевна – 80 лет, Кныш Мария Константиновна – 80 лет, Наумчик Нина Николаевна – 85лет, Цаба Петр Иванович – 90 лет. Также Наумович П. А. поздравил и вручил подарки участнику войны в Афганистане Климушко Вячеславу Павловичу, ветеранам сферы культуры Чубрик Екатерине Ивановне и Бусько Галине Леонтьевне, старосте деревни Лынько Галине Николаевне.

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Между  поздравлениями и вручением подарков звучали песни в исполнении Николая Буя, Александра Черепанова, Марии Вашестик, Анны Бусько, Марины Зайцевой, Светланы Буй, Людмилы Рыжковской, Ольги Мокат, а также радовали зрителей выступления народного любительского объединения «Закрытые лица».

 

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Хочется выразить слова благодарности всем участникам концерта, заведующей отделом культуры и отдыха Еремичского ДК Ковалевской Людмиле Владимировне, а также жителям деревни Лядки, принявшим активное участие в проведении праздника: старосте деревни Лынько Галине Николаевне, Кергету Николаю Павловичу и Кергет Валентине Александровне, а также народным мастерам, любезно предоставившим свои произведения искусства на суд зрителей.

Деревня пела и плясала. В Лядках шумно и весело отпраздновали Праздник деревни (фоторепортаж)

Леонид ЕМЕЛЬКО,
заместитель директора по идеологической работе КСУП «Царюка».
Фото автора.

 
 
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14 сентября в Лядках отпраздновали Праздник деревни. Торжественное мероприятие началось возле памятника жителям деревни Лядки, погибшим от рук фашистских...
 
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