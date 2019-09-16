Опекунша из Зельвенского района незаконно снимала деньги со счетов детей

Источник материала: Полымя

Опекунша в Зельвенском районе незаконно снимала деньги со счетов несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело.





Несколько лет назад мать двоих подростков приговорили к тюремному заключению за убийство. К тому времени их отец умер, на этом основании были открыты счета в банке для зачисления соцпенсии по утере кормильца. Растить и воспитывать ребят стала их сводная сестра. Она оформила необходимые документы по опекунству, в том числе на получение материального пособия.

В начале прошлого года девушка решила приобрести ноутбук и мобильные телефоны. «Тогда с согласия районного органа опеки и попечительства деньги на гаджеты были взяты с банковских счетов детей. Однако криминальный оттенок семейная история обрела, когда опекунша решила самостоятельно пользоваться деньгами несовершеннолетних без уведомления госорганов. Отсутствие финансовых отчетов впоследствии выявила прокуратура и поручила РОВД провести проверку», — рассказали в ведомстве.

Оказалось, в течение года девушка сняла свыше Br12 тыс. Она потратила их не только на подопечных и обустройство съемного жилья, но и на личные нужды, о чем не стала отчитываться.

По факту растраты прокуратурой Зельвенского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 УК. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

БелТА