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Опекунша из Зельвенского района незаконно снимала деньги со счетов детей

16.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Опекунша в Зельвенском районе незаконно снимала деньги со счетов несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело.

Опекунша из Зельвенского района незаконно снимала деньги со счетов детей

Несколько лет назад мать двоих подростков приговорили к тюремному заключению за убийство. К тому времени их отец умер, на этом основании были открыты счета в банке для зачисления соцпенсии по утере кормильца. Растить и воспитывать ребят стала их сводная сестра. Она оформила необходимые документы по опекунству, в том числе на получение материального пособия.

В начале прошлого года девушка решила приобрести ноутбук и мобильные телефоны. «Тогда с согласия районного органа опеки и попечительства деньги на гаджеты были взяты с банковских счетов детей. Однако криминальный оттенок семейная история обрела, когда опекунша решила самостоятельно пользоваться деньгами несовершеннолетних без уведомления госорганов. Отсутствие финансовых отчетов впоследствии выявила прокуратура и поручила РОВД провести проверку», — рассказали в ведомстве.

Оказалось, в течение года девушка сняла свыше Br12 тыс. Она потратила их не только на подопечных и обустройство съемного жилья, но и на личные нужды, о чем не стала отчитываться.

По факту растраты прокуратурой Зельвенского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 УК. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

БелТА

 
 
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Опекунша в Зельвенском районе незаконно снимала деньги со счетов несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело. Несколько лет назад мать двоих подростков...
 
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