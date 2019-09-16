Белорусы смогут отказаться от доставки рекламы в почтовые ящики

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Соответствующие поправки внесены в законы по вопросам рекламы, сообщает БелТА со ссылкой на заместителя председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олега Левшунова.





Согласно новым поправкам, рекламодатели и распространители обязаны прекратить доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его собственника или другого законного владельца. Потребители могут и сами отказаться от доставки любым удобным способом: путем отправки официального письма, по телефону или же повесить на почтовый ящик наклейку, на которой будет написано о нежелании получать листовки. При этом новшество не распространяется на рекламу в печатных СМИ или на оборотной стороне жировки.

Поправками предусмотрено, что на распространение рекламы по телефону, стационарному и мобильному, а также по электронной почте потребуется согласие абонента или адресата, которое должно быть оформлено в письменной или электронной форме. Такую норму ввели в связи с жалобами граждан на распространение рекламы по телефону и электронной почте без их согласия.

«Эта норма включена в проект в связи с поступлением в госорганы значительного количества жалоб граждан, связанных с распространением рекламы по телефону и электронной почте без получения согласия абонентов и адресатов», — пояснил парламентарий.

БелТА