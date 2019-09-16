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План по интеграции, откровения учителей и итальянец с тремя агроусадьбами - все за вчера

17.09.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Хотите сказку? Только представьте себе: зима, Беловежская пуща, сани и драники со сметаной, а на фоне всего этого — итальянец Умберто, который тут же влюбляется в Беларусь и отказывается уезжать в солнечные края. Ладно, уговорили, это — не сказка. Так оно и было на самом деле. Умберто действительно никуда не уехал, женился на нашей соотечественнице и открыл аж три агроусадьбы. Правда, при этом так и не заговорил ни по-белорусски, ни по-русски. А вот чем еще впечатлил нас день вчерашний.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Утро понедельника началось с мыслей об интеграции. В СМИ появились детали плана объединения экономик Беларуси и России. Так вот речь идет об интеграции по степени «выше, чем в ЕС». Прозвучало даже пугающее словосочетание «конфедеративное государство». Мы поговорили с экспертами о том, что бы это значило, и они заверяют, что пока угроза суверенитета сильно демонизирована.


  • Президент же снова вспомнил про налоговый маневр (он, напомним, сводится к тому, что нефть для наших НПЗ будет обходиться дороже). «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями», — рассудил Александр Лукашенко.
  • А таможенная служба тем временем совместно со специалистами КГБ раскрыла один из сложных способов перемещения оружия из Украины в Россию. Части оружия шли из Украины транзитом через Беларусь сначала в Литву. Оттуда уже более крупные партии переправлялись в Россию.
  • Вы же помните, что у нас скоро выборы депутатов. И будущий парламент точно будет лучше, чем этот. Это не мы придумали, это президент так сказал. Александр Лукашенко встретился со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко и рассказал, что из себя должен представлять парламент и кто в нем должен быть.
  • А вообще в белорусской политике вчера была печальная дата: 20 лет уже прошло с тех пор, как исчезли политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский. Но что же произошло тогда, мы так и не знаем.
  • В очередном выпуске проекта «Если к вам пришли» материал из серии «лучше прочитать, знать, но никогда не воспользоваться». Объясняем, чем колония отличается от тюрьмы, по каким правилам живут осужденные и как они поддерживают связь со свободой.
  • Ну, а в социальном плане самой обсуждаемой темой по-прежнему остается скандал с гомельской учительницей. Эмоции уже немного улеглись и мы поговорили с главными героями этой истории — той самой учительницей, которая выругалась матом на ученика четвертого класса, держа над ним парту в руках, и папой школьника. Чем больше мы пытаемся разобраться в этой истории, тем больше нам кажется, что проблема здесь гораздо шире одного конфликта в гомельской школе. «Никто и никогда не дал ни одному учителю в руки механизм реагирования на хотя бы стандартные стрессовые ситуации в классе», — рассуждают известные белорусские педагоги о случившемся.


ОЧЕНЬ ДЕНЕЖНОЕ

  • Бытует мнение, что жители Западной Беларуси более предприимчивы, чем уроженцы восточных областей страны. Мы посмотрели, откуда родом нынешние бизнесмены и узнали, какая часть нашей страны «генерит» больше людей дела. Результатами готовы поделиться с вами.
  • А еще мы встретились с бизнесменом из Литвы, который вложился в такую непростую отрасль Беларуси, как деревообработка. У Сигитаса Паулаускаса здесь два производства, более 2 тысяч работников и многомиллионные планы.
  • Есть вот такая цифра: в Беларуси больше всего официально безработных — в возрасте от 55 до 59 лет. А именно — почти 16% от всех нетрудоустроенных по данным на конец июня. Эта проблема, кстати, не нравится не только нам, но и МВФ. Что с этим будут делать власти, пока не известно, зато, говорят, белорусов переведут на электронные трудовые книжки. Мы не против, главное, чтоб зарплаты от этого виртуальными не стали. А то вон как нехорошо с монтажниками на БелАЭС получается.
  • Все водители наверняка слышали, что с 1 сентября сумма ущерба в ДТП, при котором можно обойтись без ГАИ, повысилась до 800 евро. Деньги приличные, так что проверьте на всякий случай, есть ли в бардачке «европротокол» и вспомните, как правильно его заполнять и где больше всего «косячат» водители с этой бумагой.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Представители ордена капуцинов приезжают в Перелом — деревня на границе с Литвой в Гродненском районе — каждый год. Когда целой делегацией, когда по два-три человека, в этом году представительство скромное — только один польский монах Тадеуш. Это мы привезли вам репортаж из леса, куда в начале прошлого века пришли монахи-отшельники.
  • Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о нюансах работы в тренерском штабе сборной Китая. Говорит, там нет ни лыж, ни палок!
  • Для тех, кто подумывает в ближайшее время сходить в театр, разобрали по полочкам недавнюю премьеру в Белорусском государственном театре кукол — спектакль о дружбе и первой любви «Тутта Карлссон Первая и единственная».


  • Казино в фабрике-кухне, ларьки на остановках, засыпанная землей парадная лестница Дома офицеров и снесенный корпус БГУ. Предлагаем вместе с нами посмотреть, как выглядела довоенная архитектура Минска 15 лет назад.

Все новости понедельника, 16 сентября

Кстати, вы заметили, как отвратительно похолодало? Да еще и заморозки с порывистым ветром обещают. Будем вместе переживать эту осеннюю хмурь, а пока ловите мотивирующее видео про то, как мальчик без ног стал крутым скейтбордистом.

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Теги: Минск
 
 
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Хотите сказку? Зима, Беловежская пуща, сани и драники со сметаной, а на фоне всего этого - итальянец Умберто, который тут же влюбляется в Беларусь и отказывается...
 
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