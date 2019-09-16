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Завтра в Гродненской области будет громко: «завоют» сирены
17.09.2019 07:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В среду, 18 сентября, в Гродненской области будут проводить плановую проверку системы оповещения населения. Такие мероприятия проходят дважды в год, поэтому пугаться и паниковать не стоит,
Звук, который издает система, распространяется в радиусе 300−400 метров и является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности. Он обозначает «Внимание всем!». Услышав его, нужно включить радиоприемники или телевизоры и прослушать сообщение.
Также тренировочное оповещение будет проходить через все каналы телевидения и радио.
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В среду, 18 сентября, в Гродненской области будет проводиться плановая проверка системы оповещения населения. Такие мероприятия проводятся дважды в год, поэтому...
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