Завтра в Гродненской области будет громко: «завоют» сирены

Источник материала: Tut.by

В среду, 18 сентября, в Гродненской области будут проводить плановую проверку системы оповещения населения. Такие мероприятия проходят дважды в год, поэтому пугаться и паниковать не стоит, сообщается на сайте МЧС.

Звук, который издает система, распространяется в радиусе 300−400 метров и является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности. Он обозначает «Внимание всем!». Услышав его, нужно включить радиоприемники или телевизоры и прослушать сообщение.

Также тренировочное оповещение будет проходить через все каналы телевидения и радио.