Брестчанин предложил горисполкому переименовать остановку МОПРа. Смотрите, какие есть варианты

Источник материала: Tut.by

Житель Бреста Николай Колядич обратился в горисполком с предложением переименовать остановку «МОПР».



Фото: Николай Колядич, facebook.com/nikolaj.koladic

Брестская остановка «МОПР» названа в честь международной организации помощи борцам революции, которая была создана решением Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному Кресту.

К Бресту общественное объединение никакого отношения не имеет.

По мнению горожанина, логичнее было бы переименовать остановку и дать ей название, связанное с городом.

Брестчанин предложил два варианта. Первый — назвать остановку «Шпановичи» по названию предместья, которое располагалось в границах нынешних улиц Набережной, Шевченко, Краснознаменной. Второй — дать остановочному пункту название «Кобринский мост», который находится в нескольких минутах ходьбы.

Свои предложения Николай Колядич направил в горисполком.