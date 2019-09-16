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Брестчанин предложил горисполкому переименовать остановку МОПРа. Смотрите, какие есть варианты
17.09.2019 07:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Бреста Николай Колядич обратился в горисполком с предложением переименовать остановку «МОПР».
Брестская остановка «МОПР» названа в честь международной организации помощи борцам революции, которая была создана решением Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному Кресту.
К Бресту общественное объединение никакого отношения не имеет.
По мнению горожанина, логичнее было бы переименовать остановку и дать ей название, связанное с городом.
Брестчанин предложил два варианта. Первый — назвать остановку «Шпановичи» по названию предместья, которое располагалось в границах нынешних улиц Набережной, Шевченко, Краснознаменной. Второй — дать остановочному пункту название «Кобринский мост», который находится в нескольких минутах ходьбы.
Свои предложения Николай Колядич направил в горисполком.
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Свои предложения Николай Колядич направил в горисполком.
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