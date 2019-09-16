﻿ Брестчанин предложил горисполкому переименовать остановку МОПРа. Смотрите, какие есть варианты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанин предложил горисполкому переименовать остановку МОПРа. Смотрите, какие есть варианты

17.09.2019 07:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Бреста Николай Колядич обратился в горисполком с предложением переименовать остановку «МОПР».


Фото: Николай Колядич, facebook.com/nikolaj.koladic

Брестская остановка «МОПР» названа в честь международной организации помощи борцам революции, которая была создана решением Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному Кресту.

К Бресту общественное объединение никакого отношения не имеет.

По мнению горожанина, логичнее было бы переименовать остановку и дать ей название, связанное с городом.

Брестчанин предложил два варианта. Первый — назвать остановку «Шпановичи» по названию предместья, которое располагалось в границах нынешних улиц Набережной, Шевченко, Краснознаменной. Второй — дать остановочному пункту название «Кобринский мост», который находится в нескольких минутах ходьбы.

Свои предложения Николай Колядич направил в горисполком.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Сенненском районе мужчина застрелил собаку, побежавшую за квадроциклом. Местные добиваются наказания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2019
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика