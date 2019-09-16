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В Сенненском районе мужчина застрелил собаку, побежавшую за квадроциклом. Местные добиваются наказания

17.09.2019 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько человек стали свидетелями жестокой расправы над животным: мужчина ехал на квадроцикле, достал оружие и застрелил собаку. Подробности инцидента, который произошел 8 сентября возле базы отдыха «Щитовка», что находится на берегу озера Стрешно в Сенненском районе, рассказывает «Витебский курьер».


Фото «Витебскому курьеру» предоставили очевидцы гибели собаки

На берегу озера Стрешно, кроме базы отдыха «Щитовка», находятся объект МЧС и бывшая база отдыха «Чайка». До 2016 года она принадлежала фабрике-банкроту «КИМ». Потом ее на торгах выкупил иностранный арендатор. Сейчас он разводит на этой территории породистых лошадей.

Территорию базы отдыха «Щитовка» охраняет один пес, а объекта МЧС — три. Одного из них, по кличке Миша, — и убил конный заводчик. Как рассказывают очевидцы, он ехал на квадроцикле, собаки погнались за техникой, мужчина достал оружие и выстрелил в одного из псов.

— Я был на своем объекте, когда позвонила Светлана, — рассказывает сторож базы отдыха Петр. — Они с мужем часто приезжают сюда, кормят животных, гуляют по лесу. В тот день Светлана с собаками пошла в лес за грибами, а ее муж рыбачил на озере. Животные шли за женщиной по пятам, но потом среагировали на звук проезжающего мимо квадроцикла и побежали за ним. Вскоре Светлана услышала собачий визг, а потом увидела окровавленного Мишу в воде.

Петр и еще один сторож — Игорь, охраняющий объект МЧС, пошли к владельцу квадроцикла: спросить, зачем он убил собаку.

— Мужчина вел себя нагло. Сначала выгонял нас: мол, это частная территория, затем кому-то звонил и жаловался, что на него «наезжают», — вспоминает Петр. — Диспетчер МЧС вызвал милицию. Приехал участковый, опросил всех под протокол, сфотографировал труп собаки и огнестрельное ранение на нем. Сообщил, что будет разбираться, и в установленный срок пришлет письменный ответ.

Светлана, которая первой увидела погибшего пса, рассказывает:

— Все эти собаки — дружелюбные, никого никогда не кусали, жалоб на них не было, здесь их все кормят. Но в тот день они отреагировали на громкий звук мотора и побежали за квадроциклом. Мишу я увидела лежащим в воде. Второй пес, Кузя, вытаскивал его труп на берег и скулил.

Женщина не может отойти от шока:

— Мы все очень переживаем из-за этой ситуации. Очень жалко умную красивую собаку, которая погибла ни за что. Ну залаял пес, ну побежал вслед за квадроциклом, так что, его за это стрелять?

Сторож Игорь считает, что мужчина, убивший собаку, должен ответить за свой поступок:

— Когда мы с Петром пришли к арендатору, он пил коньяк и возмущался, что мы к нему пожаловали. Потом, правда, предложил решить все мирно. Но мы ответили, что он совершил убийство и должен понести наказание, мирно это решить невозможно.

 
 
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Инцидент произошел возле базы отдыха «Щитовка», что находится на берегу озера Стрешно в Сенненском районе.
 
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