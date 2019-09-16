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На домах на Притыцкого изобразят граффити. У местных жителей спросили, что они хотят там видеть

17.09.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на домах на улице Притыцкого собираются изобразить граффити. У местных жителей спросили, как им такая идея. Большинство — за. TUT.BY узнал, какие художники поучаствуют в проекте и что хотели бы видеть в сюжетах муралов жители домов.


Мурал на Лещинского, 5. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В опросе приняли участие 200 человек старше 18 лет, это жители домов № 132, 134, 136, 138, 150, 152 на улице Притыцкого. На трех домах из перечисленных могут появиться муралы художников из Беларуси, Сербии и Хорватии — Mutus, Artez, Lonac. Опрашивали местных жителей студенты БГУ по запросу проекта Urban Myths и администрации Фрунзенского района.

88,5% респондентов хотят, чтобы современные художники расписали здания. Также 83% опрошенных рассказали, что мурал, изображенный на доме на Лещинского, им нравится.

Точное место для граффити пока не выбрали. Звучали мнения, что работы должны быть связаны с сюжетами о Беларуси, поэтому авторы готовят эскизы на эту тематику. Финальные варианты доработают по приезде в Минск — их покажут местным жителям на творческой встрече.


Одна из работ белорусского художника Mutus на здании авиационного управления, которое вскоре снесли. Фото: Вадим Замировский.

Пример работы художника из Сербии Artez. Фото: facebook.com/ArtezStreetArt/

Примеры работ художника из Хорватии Lonac. Фото: facebook.com/LONACart

Художники-монументалисты планируют начать работать в октябре.

— В Минске становится все больше муралов, а исследований на эту тему никаких не проводилось. Об итогах работы судят по отзывам в СМИ и социальных сетях, которые зачастую не отражают отношения непосредственно жителей кварталов. Было интересно создать прецедент и получить научно обоснованные данные, на которые можно опираться в будущем, — говорит руководитель проекта Urban Myths Олег Ларичев.

Urban Myths и администрация района ведет переговоры с коммерческими компаниями о финансировании проекта.

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Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, какие художники примут участие в проекте и какие пожелания о сюжетах муралов высказали жители домов.
 
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