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В Добруше прохожий помог пьяному, а в итоге едва остался жив
17.09.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Добруше прохожий помог подняться пьяному, а в итоге едва остался жив. Подробности
По версии следствия, 2 марта компания местных жителей распивала спиртные напитки возле Дома культуры. В какой-то момент один из приятелей решил уйти. Но мужчина был настолько пьян, что раз за разом падал. Прохожий помог ему подняться. Однако это не понравилось 19-летнему приятелю выпившего. Сначала парень обвинил мужчину в том, что тот хотел обворовать пьяного, затем, достав нож, стал требовать купить ему пива, дать денег, ударил по лицу. После заставил мужчину проехать к банкомату, для того чтобы снять для него деньги со счета, а затем избил и нанес множественные удары ножом.
Потерпевшему чудом удалось сбежать от нападавшего.
Действия обвиняемого квалифицированы как разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения, и покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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По версии следствия, 2 марта компания местных жителей распивала спиртные напитки возле дома культуры. В какой-то момент один из приятелей решил уйти. Но мужчина был...
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