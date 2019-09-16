В Добруше прохожий помог пьяному, а в итоге едва остался жив

Источник материала: Tut.by

В Добруше прохожий помог подняться пьяному, а в итоге едва остался жив. Подробности сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, 2 марта компания местных жителей распивала спиртные напитки возле Дома культуры. В какой-то момент один из приятелей решил уйти. Но мужчина был настолько пьян, что раз за разом падал. Прохожий помог ему подняться. Однако это не понравилось 19-летнему приятелю выпившего. Сначала парень обвинил мужчину в том, что тот хотел обворовать пьяного, затем, достав нож, стал требовать купить ему пива, дать денег, ударил по лицу. После заставил мужчину проехать к банкомату, для того чтобы снять для него деньги со счета, а затем избил и нанес множественные удары ножом.

Потерпевшему чудом удалось сбежать от нападавшего.

Действия обвиняемого квалифицированы как разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения, и покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.