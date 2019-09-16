Парень открывал кофейные автоматы найденным ключом и забирал из них деньги

Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивали парня, который похищал деньги из кофейных автоматов. Теперь его задержали. Об этом сообщает милиция.

Милиция разыскивала молодого человека, который похищал деньги из кофейных аппаратов.

Злоумышленника задержали. Им оказался безработный минчанин 23-х лет, раньше не судимый.

Оказалось, что парень открывал кофейные автоматы ключом, который раньше нашел около одного из аппаратов. Так ему удалось похитить порядка 1400 рублей из четырех кофейных автоматов. Похищенные деньги он потратил на собственные нужды.

Действия молодого человека могут квалифицировать как кражу. А значит, ему может грозить наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.