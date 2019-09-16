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Потребление озоноразрушающих веществ в Беларуси за 30 лет сократилось примерно в 100 раз

17.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Потребление озоноразрушающих веществ в Беларуси за 30 лет сократилось примерно в 100 раз

Потребление озоноразрушающих веществ в Беларуси с конца 1980-х годов сократилось примерно в 100 раз, сообщила сегодня на пресс-конференции консультант управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Клименко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Статистика по нашей стране такая же, как и по всему миру. Благодаря Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, потребление озоноразрушающих веществ сократилось на 99%. Если в конце 1980-х годов мы потребляли около 2 тыс. т различных озоноразрушающих веществ, то за прошлый год эта цифра составила 20 т», — сказала Наталья Клименко.

Минприроды отводится основная роль в координации работ по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу. Для выполнения обязательств по международным соглашениям в Беларуси создана система регулирования обращения с озоноразрушающими веществами. «Во-первых, был введен лицензионный механизм регулирования ввоза и вывоза таких веществ. Все строго регулируется, выдаются разрешительные документы на ввоз таких веществ и продукции, их содержащей, а чтобы работать с этими веществами, необходимо иметь лицензию. Кроме того, были введены меры административной ответственности за нарушения законодательства об охране озонового слоя», — отметила представитель Минприроды.

В 2001 году в стране был принят закон «Об охране озонового слоя». Он содержит несколько запретов. «В частности, сегодня запрещено внедрять любые технологии, любое оборудование, которые зависят от озоноразрушающих веществ. Во-вторых, нельзя производить такие вещества. А со вводом в Евразийском экономическом союзе запрета на ввоз на территорию ЕАЭС продукции, их содержащей, такой запрет продублирован и в нашем законе», — добавила Наталья Клименко.-0-

БЕЛТА

 
 
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Потребление озоноразрушающих веществ в Беларуси с конца 1980-х годов сократилось примерно в 100 раз, сообщила сегодня на пресс-конференции консультант...
 
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