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Россияне вытащили из кассы торгового центра в Минске 500 рублей

17.09.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали пятерых россиян, которых подозревают в похищении денег из кассового аппарата в одном из торговых центров столицы. Об этом сообщает милиция Минска.

Пятеро россиян из Нижегородской и Саратовской областей приехали в Минск и отправились в торговый центр. В магазине 41-летний житель Нижегородской области попросил разменять крупную купюру белорусских рублей на более мелкие.

«Вероятно, обладая навыками убеждения, — пишет милиция, — фигурант с легкостью получил доступ к кассовому аппарату, где стал выбирать необходимые ему купюры».

В это время он незаметно для продавца вытянул из кассы значительно больше денег, чем должен был. Потом мужчины ушли из магазина.

Оказалось, что доброжелательный посетитель вытянул из кассы порядка 500 рублей. Работники магазина это осознали не сразу, очень помогли записи с камер видеонаблюдения.

Милиция задержала россиян. Сейчас они в изоляторе временного содержания.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из российских туристов попросил разменять крупную купюру белорусских рублей на более мелкие, но взял больше денег, чем положено.
 
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