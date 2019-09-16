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В Витебске дворник нашел возле многоэтажки мину. Среди опавшей листвы снаряд был почти не заметен

17.09.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во дворе одной из многоэтажек в Витебске около восьми часов утра 17 сентября дворник нашел мину. Снаряд лежал на земле среди опавших листьев. Мужчина сообщил об этом на 102. На место происшествия выехали милиционеры, саперы, спасатели и медики, сообщает МВД.


Милиция оцепила двор, и пока работали саперы, жильцы двух подъездов дома покинули квартиры.

81-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны вывезли на полигон для уничтожения.

Милиция выясняет, как снаряд оказался в жилой зоне.

МВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, не трогайте их и сразу же звоните в милицию. Самостоятельные действия с взрывоопасным предметом могут спровоцировать взрыв.

 
Теги: Витебск
 
 
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Милиция оцепила двор, и пока работали саперы, жильцы двух подъездов дома покинули квартиры.
 
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