В Витебске дворник нашел возле многоэтажки мину. Среди опавшей листвы снаряд был почти не заметен

Источник материала: Tut.by

Во дворе одной из многоэтажек в Витебске около восьми часов утра 17 сентября дворник нашел мину. Снаряд лежал на земле среди опавших листьев. Мужчина сообщил об этом на 102. На место происшествия выехали милиционеры, саперы, спасатели и медики, сообщает МВД.





Милиция оцепила двор, и пока работали саперы, жильцы двух подъездов дома покинули квартиры.

81-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны вывезли на полигон для уничтожения.

Милиция выясняет, как снаряд оказался в жилой зоне.

МВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, не трогайте их и сразу же звоните в милицию. Самостоятельные действия с взрывоопасным предметом могут спровоцировать взрыв.