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В Витебске дворник нашел возле многоэтажки мину. Среди опавшей листвы снаряд был почти не заметен
17.09.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во дворе одной из многоэтажек в Витебске около восьми часов утра 17 сентября дворник нашел мину. Снаряд лежал на земле среди опавших листьев. Мужчина сообщил об этом на 102. На место происшествия выехали милиционеры, саперы, спасатели и медики,
Милиция оцепила двор, и пока работали саперы, жильцы двух подъездов дома покинули квартиры.
81-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны вывезли на полигон для уничтожения.
Милиция выясняет, как снаряд оказался в жилой зоне.
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Милиция оцепила двор, и пока работали саперы, жильцы двух подъездов дома покинули квартиры.
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