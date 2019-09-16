Европейская Неделя мобильности

Источник материала: Навiны Палесся



В период времени с 16 по 22 сентября проходит Неделя Европейской мобильности сообщает ГАиП ГАИ УВД .

Это официальная общеевропейская кампания, кульминацией которой является “День без автомобиля” – 22 сентября.



Основная цель – пересмотреть существующее отношение к транспорту и к использованию личных автомобилей. Автомобиль в городе – основная причина загрязнения атмосферы, что в свою очередь приводит к серьезным проблемам, связанными со здоровьем людей. Присоединится к этой акции и Госавтоинспекция Брестской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические акции для велосипедистов и пешеходов — “Стань заметнее”. В рамках которых вручат велосипедистам комплекты фонарей, а пешеходам – световозвращающие жилеты и фликеры.

Планируется работа специальных мобильных постов ГАИ совместно с представителями комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, деятельность которых будет направлена на снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение ответственности водителей и сотрудников предприятий, которые выпускают автотранспортные средства на дороги. Водителей, автомобили которых превышают установленные нормативы по выбросам, будут привлекать к ответственности.

ГАИ УВД призывает жителей Брестской области присоединиться к проведению Недели мобильности и отказаться 22 сентября от личного транспорта в пользу общественного или велосипеда.

Вероника ГЕЙДЕН