Европейская неделя мобильности-2019 стартовала на Пинщине концертной программой в Логишине

Источник материала: Полесская правда



Европейская неделя мобильности традиционно проводится с 16 сентября каждого года и завершается 22 сентября Всемирным днем без автомобиля. Ее цель – привлечь внимание общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, его вреде для природы и каждого из нас.





Европейская неделя мобильности – отличный повод подключиться к европейским инструментам управления мобильностью и подтвердить ориентацию на достижение Целей устойчивого развития. Тема этого года посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде, необходимость стимулирования пешеходных и велосипедных передвижений по городу без ущерба безопасности. А девизом 2019 года стал призыв «Иди с нами!».

Уже в четвертый раз к Европейской неделе мобильности присоединяется Пинский район.

















Основные мероприятия, направленные на популяризацию пассажирского транспорта общего пользования, пешеходных и вело-прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии, проходят в городском поселке Логишин. Открыли Европейскую неделю мобильности 16 сентября у Логишинского молодежного Центра культуры ярким танцевальным флэш-мобом «Выбирай и двигайся!» и концертной программой «Только вперед!». Задавали праздничное настроение участники народного молодежного клуба «Молодость», вокалисты Александра Степанович, Вероника Демьянец, Анастасия Жогаль, художественный руководитель Т.А. Жукова. С открытием Европейской недели мобильности всех жителей поселка поздравил председатель Логишинского сельисполкома В.А. Шушко.













В течение всей недели в рамках Недели мобильности запланировано немало интересных акций. Так, это организация работы эко-мастерской «Творим вместе», проведение квест-игры «Зеленая планета», концертов, информационных часов и конкурсов на знание правил дорожного движения. 20 сентября планируется провести и массовый велопробег, который всегда собирает много активных жителей Логишина разных возрастов.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.