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В баре на Зыбицкой за логотип спортклуба избили посетителя, его обидчика задержали

17.09.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посетителя одного из баров на Зыбицкой избил футбольный фанат. От хулиганов пострадал россиянин, теперь его обидчика задержали. Об этом сообщает милиция Минска.

Инцидент случился в середине лета. В одном из баров на Зыбицкой традиционно собираются представители окофутбольного движения. 13 июля туда пришли отдыхать два товарища, которые не имели отношения к фанатской среде.

— У одного из мужчин на одежде был логотип спортивного клуба, фанаты которого были противниками завсегдатаев кафе. Это обстоятельство не понравилось 33-летнему минчанину, который решил выказать свое недовольство гостем, — рассказали в ГУБОПиК МВД Беларуси.

Словесная перепалка переросла в драку. 31-летнего мужчину, на одежде которого был логотип, несколько раз ударили в лицо.

Позже личность обидчика установили, его задержали и арестовали.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч.2 ст. 339 УК Беларуси), виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент случился в середине лета. В одном из баров на Зыбицкой традиционно собираются представители окофутбольного движения.
 
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