|
В баре на Зыбицкой за логотип спортклуба избили посетителя, его обидчика задержали
17.09.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посетителя одного из баров на Зыбицкой избил футбольный фанат. От хулиганов пострадал россиянин, теперь его обидчика задержали. Об этом
Инцидент случился в середине лета. В одном из баров на Зыбицкой традиционно собираются представители окофутбольного движения. 13 июля туда пришли отдыхать два товарища, которые не имели отношения к фанатской среде.
— У одного из мужчин на одежде был логотип спортивного клуба, фанаты которого были противниками завсегдатаев кафе. Это обстоятельство не понравилось 33-летнему минчанину, который решил выказать свое недовольство гостем, — рассказали в ГУБОПиК МВД Беларуси.
Словесная перепалка переросла в драку. 31-летнего мужчину, на одежде которого был логотип, несколько раз ударили в лицо.
Позже личность обидчика установили, его задержали и арестовали.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч.2 ст. 339 УК Беларуси), виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент случился в середине лета. В одном из баров на Зыбицкой традиционно собираются представители окофутбольного движения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)