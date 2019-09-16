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«Рискуют все, кто занимается сексом». Поговорили с теми, кто работает с людьми с ВИЧ
17.09.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как бы вы отреагировали, если бы узнали, что у вас ВИЧ-положительный статус? А если бы узнали, что такой статус у вашего близкого человека? Согласились бы, чтобы ваша дочь ходила в садик с ребенком, у которого ВИЧ? Мы пригласили в студию людей, которые работают с такими пациентами. Мы поговорили о принятии диагноза, ВИЧ-диссидентах, дискриминации (ее очень много) и мифах о вирусе (да, болеют не только наркоманы).
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