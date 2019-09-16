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Минским семьям, где появился ребенок, в роддомах снова будут вручать коробки с подарками

17.09.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре в минских роддомах возобновят хорошую традицию: мамам новорожденных будут вручать коробки с подарками. В коробках все самое необходимое для первых дней жизни малыша — подгузники, пеленки, игрушки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Идея подарков для младенцев появилась около двух лет назад, когда при поддержке Минздрава стартовал проект «МамаPro». «Подарочный» тест-драйв состоялся в январе 2019-го. Тогда за месяц мамам и малышам раздали около 2000 тысяч сюрпризов. Дети и родители идею оценили, и в октябре организаторы решили продолжить хорошую традицию.

Как и раньше, коробки будут вручать во всех роддомах Минска, РНПЦ «Мать и дитя», а также клиническом роддоме Минской области.

Акция стартует 14 октября и рассчитана на семь месяцев. За это время планируют раздать 14 тысяч коробок. Почему именно столько штук, ответить просто. В месяц в Минске рождается около двух тысяч малышей. Все, кто появится на свет в Минске в течение семи месяцев акции, поедут домой с подарками.

— Первые подарки получат женщины, которые стали мамами в День матери 14 октября, — рассказала врач акушер-гинеколог Диана Мардас, руководитель проекта «МамаPro». — Коробки с подарками им вручат при выписке — 17 октября.

На вопрос, что именно будет в коробке, организаторы говорят: секрет. Известно, что в сравнении с январскими они потяжелеют.

— В прошлом году перед стартом акции мы опросили мам, спросили, что бы им хотелось получить в коробке, и собрали подарки, — говорит Диана Мардас. — После тестировочной версии мы снова пообщались с мамами, уточнили, может, есть какие-то дополнения, что-то было лишним.

В прошлый раз, напомним, в подарках были одноразовые пеленки, подгузники сразу двух размеров, послеродовое белье, термометр, ватные диски, носочки, защитный крем, детские ножницы, пустышка, игрушка, лактационные вкладыши, послеродовые прокладки, ватные палочки, щетка для волос и книга по особенностям кормления малышей. Нынешнее наполнение коробки будет немного другим. Но, говорят организаторы, таким же полезным.

 
Теги: Минск
 
 
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В октябре в минских роддомах возобновят хорошую традицию: мамам новорожденных будут вручать коробки с подарками.
 
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