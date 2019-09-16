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Под Шумилино браконьер поставил в лесу почти 45 петель. Один из попавших в них лосей погиб

17.09.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле деревни Черенка Шумилинского района браконьер установил 44 петли для добычи копытных. В две из них попали лоси. Одного удалось спасти, второй погиб, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

В этих глухих и богатых дичью местах инспекторы оказались неслучайно. Они узнали, что один из местных жителей, которого уже два раза наказывали за браконьерство, снова ставит петли в лесу.


Фото: gosinspekciya.gov.by

Насчитав в лесу 44 петли для добычи копытных, инспекторы отправились к мужчине домой. Во дворе у него обнаружили 8 петель из тех же материалов, что и установленные в лесу. Мужчина признался, что ставил петли на лося и кабана.

Сумма ущерба природе уточняется, но как минимум это 7,6 тысячи рублей.

Браконьера взяли под стражу, возбуждено уголовное дело.


Фото: gosinspekciya.gov.by
 
 
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Возле деревни Черенка Шумилинского района браконьер установил 44 петли для добычи копытных.
 
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