Под Шумилино браконьер поставил в лесу почти 45 петель. Один из попавших в них лосей погиб

Источник материала: Tut.by

Возле деревни Черенка Шумилинского района браконьер установил 44 петли для добычи копытных. В две из них попали лоси. Одного удалось спасти, второй погиб, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Фото: gosinspekciya.gov.by В этих глухих и богатых дичью местах инспекторы оказались неслучайно. Они узнали, что один из местных жителей, которого уже два раза наказывали за браконьерство, снова ставит петли в лесу.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Насчитав в лесу 44 петли для добычи копытных, инспекторы отправились к мужчине домой. Во дворе у него обнаружили 8 петель из тех же материалов, что и установленные в лесу. Мужчина признался, что ставил петли на лося и кабана.

Сумма ущерба природе уточняется, но как минимум это 7,6 тысячи рублей.

Браконьера взяли под стражу, возбуждено уголовное дело.



Фото: gosinspekciya.gov.by