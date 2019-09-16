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Электронные трудовые книжки появятся в Беларуси

17.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Электронный учет трудовой деятельности удобен прежде всего тем, что позволяет сохранить всю информацию о местах и сроках работы человека. В отличии от бумажной трудовой книжки, электронную сложнее потерять.

– В данном случае, как говорится, «чернила не выгорают, а бумага не затирается», – подтвердила министр труда и социальной защиты, отвечая на вопрос о необходимости развития электронных документов в Республике Беларусь.

Ирина Костевич обратила внимание, что электронные трудовые книжки позволят обезопасить человека от недобросовестного нанимателя. Министр пояснила, что бывают случаи, когда при формировании пенсионных прав не удается найти какие-то документы о трудовой деятельности.

– Для нанимателя это тоже очень важный положительный шаг, поскольку упрощается ведение документооборота, – говорит Ирина Костевич. – Мы сделали первый шаг в 2003 году, второй, на мой взгляд, очень большой шаг мы сделали в 2018-м, когда было принято постановление правительства о внесении изменений в персонифицированный учет. Мы расширили поля, которые есть, для заполнения в трудовой книжке. Теперь мы будем иметь наименование профессий, должностей служащих и при этом эти наименования будут оцифрованы.

Также в электронную трудовую книжку добавят информацию о работе по совместительству, переводе с одной должности на другую. Эти сведения в октябре 2019 года уже появятся в персонифицированном учете.

https://www.mlyn.by

 
 
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О перспективах введения в Беларуси электронных трудовых книжек рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
 
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