﻿ В Бобруйске прошел чемпионат по шашкам среди бомжей - с судьей, призами и даже антидопинговой комиссией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске прошел чемпионат по шашкам среди бомжей - с судьей, призами и даже антидопинговой комиссией

17.09.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске прошел первый чемпионат города по шашкам среди бомжей, пишет «Коммерческий курьер». С судьей, призами и даже антидопинговой комиссией. С учетом нюансов биографии некоторых спортсменов, прилично поколесивших по свету, при желании турниру можно было бы даже присвоить статус международного.


— Ты почему не играешь? Садись!

— Да я не умею в эти… как их…

— Тем более садись.

Последние организационные вопросы решались уже за пять минут до старта турнира, аналогов которому в спортивной истории Бобруйска не было. В пятницу, 13 сентября, в полдень на заднем дворе территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района были расставлены столы, за которые сели участники первого открытого чемпионата Бобруйска по шашкам среди лиц без определенного места жительства.

Перед стартом выяснилось, что количество участников, готовых сесть за доску, нечетное. Неудобство устранили просто: одно из мест заняла завотделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района Алина Козловская.











Турнир провели в рамках социального проекта «Рука помощи» — совместного проекта центра соцобслуживания и социального отдела Бобруйской епархии, говорит Козловская. Целевая аудитория проекта — лица без определенного места жительства и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

— Для них мы организовали пункт питания, с ними работает психолог — как мотивационный коуч, работники райоорганизации «Красного Креста» приходят. Мы уже давно хотели организовать какое-нибудь спортивное соревнование. Спорт ведь отлично мотивирует, это вообще его суть. Поскольку из 25 наших подопечных абсолютное большинство — мужчины, я предлагала им в футбол сыграть, но пока не вышло собрать команды хотя бы на мини-формат. По­этому — пока шашки, — сказала Алина Козловская

Уже к третьему туру численность потенциальных участников заметно возросла. Кто-то влился в ряды болельщиков (да, и совет «ходить лошадью» тоже звучал!), кто-то пытался успеть за доску. Часть новоприбывших отсекла строгая антидопинговая комиссия — в чемпионате не приветствуют участников с перегаром.

С учетом того, что турнир проходил по сути в тестовом режиме, организаторы решили не выявлять победителя — вместо этого всем участникам вручили приз-пакеты с продуктами.


 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С учетом нюансов биографии некоторых спортсменов, прилично поколесивших по свету, при желании турниру можно было бы даже присвоить статус международного.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ужесточили или все же нет? В Беларуси изменили границы «крупного размера» для наркотиков и психотропов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика