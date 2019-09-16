После смерти мужчины от рака в Полоцке уволили главврача больницы. Но в уголовном деле отказали

Источник материала: Tut.by

В июле прошлого года TUT.BY опубликовал историю, которая произошла с 56-летним жителем Полоцка Александром Горбалем. Его жена Оксана Горбаль утверждает, что врачи просмотрели у ее мужа рак легкого. Менее чем через месяц после выхода этого материала мужчина умер. Оксана по-прежнему считает, что в его смерти виноваты медики. Пытаясь доказать это, женщина целый год вела переписку с прокуратурой, Следственным комитетом, Минздравом и другими инстанциями. В результате в городской больнице уволили главврача, но в возбуждении уголовного дела за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработниками СК отказал.



Иллюстративный снимок. Фото: pixabay.com

В прошлогодней публикации имена героев были изменены — тогда, по словам Оксаны, Александр еще не знал, что у него рак с метастазами. И жена не хотела, чтобы он прочел об этом в прессе. После смерти мужа женщина решила открыть для общественности их фамилию и имена. Напомним, в мае 2017 года 56-летний водитель городского автобуса Александр Горбаль проходил медкомиссию. Сделали флюорографию, и снимок показал пятно на правом легком. Терапевт Полоцкой центральной городской поликлиники начала лечить его как остаточную пневмонию. Лечение от остаточной пневмонии, по словам жены пациента, продолжалось полгода — до 15 января 2018 года. Тогда мужчине сделали компьютерную томографию и УЗИ. И направили в Витебск. 27 января в областном онкодиспансере ему поставили диагноз: плоскоклеточный рак 2-й стадии. Болезнь быстро прогрессировала. 3 августа 2018 года мужчина умер в онкохирургическом отделении Полоцкой центральной городской больницы (ЦГБ). В облздраве рассмотрели жалобу Оксаны Горбаль и пришли к выводу, что Александр сам запустил болезнь: его, говорят, не раз отправляли к онкологу и пульмонологу, но он систематически не выполнял эти рекомендации. Оксана Горбаль заявляет, что мужа ни разу не направляли ни на какие дополнительные консультации или обследования. «При этом Александр неукоснительно делал все, что советовали полоцкие врачи», — говорит она.

После смерти мужа Оксана возобновила попытки доказать, что медики просмотрели у него рак.

— Я подала заявление в СК о возбуждении уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи моему мужу врачами Полоцкой ЦГБ. Сделала это, чтобы как можно больше людей после нашей истории имели шанс на спасение от рака при более раннем обнаружении.

По словам Оксаны, в материалах следственной проверки был анализ всех заболеваний и снимков ее мужа, но отсутствовал анализ ключевого из них — от 19 июня 2017 года.

— В описании этого снимка есть запись рентгенолога о том, что пациенту рекомендованы бронхоскопия и консультация в онкодиспансере. Но этих направлений муж не получил. При этом на снимке от 19 июня появилось явное ухудшение клинической картины и диагнозы под вопросом: легочный фиброз и ателектаз легкого.

Состояние мужчины, по словам жены, все ухудшалось. Он стал кашлять с кровью, терял вес, был очень слаб, каждый вечер у него поднималась температура.

— При этом мужу закрывали больничные и направляли на работу. А поскольку он работал водителем автобуса, то его физическое состояние создавало угрозу жизни пассажирам.

Так продолжалось до января 2018 года, пока Оксана не пошла к заведующей поликлиникой и не настояла на том, чтобы врачи предприняли более серьезные меры. Тогда Александру сделали КТ и УЗИ. Вскоре после этого уже не полоцкие, а витебские медики и озвучили страшный диагноз.

В июле 2019 года СК в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 162 УК (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником, повлекшее по неосторожности смерть пациента) отказал — «за отсутствием состава преступления».

При этом в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела старший следователь Александр Машарский констатирует: в сентябре 2017 года, когда снимок показал затемнение легкого, пациента обследовали «в недостаточном объеме (отсутствуют консультации пульмонолога, онколога), что является нарушением Инструкции по раннему выявлению онкологических заболеваний в организациях здравоохранения».

«В случае невыполнения пациентом рекомендаций (обратиться к пульмонологу и онкологу) данный факт следовало отразить в дневниковых записях, а пациенту предложить оформить письменный отказ от указанного обследования», — говорится в постановлении далее.

Тем не менее в СК пришли к выводу, что «в прямой причинной связи с наступлением неблагоприятного исхода выявленные нарушения не состоят». Недостатков в оказании медицинской помощи Александру Горбалю проверка не выявила. «В данном случае причиной смерти явились характер и тяжесть болезни — злокачественного новообразования легкого», — отмечает старший следователь.

— При этом в деле нет ни одного подтверждения, что хоть один врач действительно выдал Александру направление к онкологу и пульмонологу. Ведь все направления должны фиксироваться в карточке, специальных журналах. Не обнаружили в документах и письменных отказов Александра от консультаций врачей-специалистов, — отмечает вдова.

Оксана Горбаль подавала в СК еще одно заявление — с требованием возбудить в отношении трех медиков и судмедэксперта уголовное дело по статьям 401 УК (Заведомо ложное показание) и 402 УК (Отказ либо уклонение свидетеля от дачи показаний либо эксперта от исполнения возложенных на него обязанностей).

— Я указала на противоречия в объяснениях врачей, предположила фальсификацию данных в амбулаторной карте больного. Кроме того, требовала проведения более квалифицированной экспертизы: главное доказательство халатности врачей — рентгенснимок от 19 июня 2017 года — не был описан и проанализирован.

В возбуждении этого уголовного дела вдове пациента также отказали.

— При этом мне так и не ответили, почему в деле нет анализа главного — снимка от 19 июня.

Свое расследование медпомощи жителю Полоцка провел Минздрав. Оксане Горбаль сообщили, что по итогам работы комиссий 19 сентября 2018 года уволен главврач Полоцкой ЦГБ Александр Гудков. Кроме того, заведующая отделением лучевой диагностики медучреждения Татьяна Щербицкая освобождена с этого поста и понижена до врача-рентгенолога.

Оксана Горбаль продолжает добиваться от силовиков, чтобы в отношении врачей Полоцкой ЦГБ провели более полную проверку.