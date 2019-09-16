Ночью художники расписывают огромную стену под мостом возле вокзала. Как это выглядит

Источник материала: Tut.by

В Минске художники работают над последним арт-объектом фестиваля Vulica Brasil — это мурал под мостом неподалеку от вокзала. Работы ведут даже ночью. Посмотрели, как это выглядит.



Красная стена под мостом — место для мурала. Скриншот «Яндекс.Карты»

Основные мероприятия фестиваля уже завершились, несмотря на это, наносить мурал начали только сейчас.

Художнику понадобится еще немало времени, чтобы закончить работу. Вот так она выглядит ночью, когда изображение транслируют проектором.



















Влад Хвостов

Автор работы «Імгненнасць» художник из Гомеля Влад Хвостов (Khvst Khvooostov). Место для работы выбрали на пересечении проспекта Независимости и улицы Бобруйской. Это работа об ускоренном темпе жизни. Что произойдет, если на минуту остановить городскую гонку и детально разглядеть окрестность? Таким вопросом задался художник.

— Мурал о том, как наш нескончаемый поток стал статичной стеной, что динамика застыла фоном нашей жизни. Скоро сможем остановиться и разглядеть, — пишут организаторы фестиваля.