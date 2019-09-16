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Улицу Мичурина в Витебске из-за стройки моста «закрыли» за забором. Дорога в обход опасна
17.09.2019 15:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале улицы Мичурина в Витебске
Преодолеть короткий отрезок, соединяющий улицу Мичурина с улицей Ленинградской, теперь непросто. Особенно пожилым людям, инвалидам, мамам с колясками и маленькими детьми.
— Дорога в обход проходит по земле, где снесли дом. На пути лежат груды строительного мусора, из-под земли торчат корни деревьев. А ведь по этой тропинке люди ходят в магазин, школу, на рынок, остановку. Вечером, ночью и рано утром этот участок дороги не освещен. Все это несет реальную опасность для пешеходов, — говорит местная жительница Татьяна.
Впереди осень с дождями, слякотью, и людям будет нужно как-то здесь ходить. Зимой же может встать вопрос: кому чистить тропинку от снега.
— Хотелось бы, чтобы власти не забывали о горожанах, проживающих рядом с грандиозной стройкой путепровода. Мы тоже хотим жить, как люди. Хочется, чтобы на этой дороге появились свет, асфальт или хотя бы настил из досок.
Местные жители написали об этой проблеме в горисполком. Оттуда пришел ответ, что отдел ЖКХ рассмотрит обращение.
Напомним, в Витебске с 10 сентября закрыли движение для транспорта и пешеходов в начале улицы Мичурина. Это связано с реконструкцией Полоцкого путепровода: строители начнут сооружать опоры моста между железнодорожными путями.
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Прямо на тропинке оставили даже старинную могильную плиту.
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