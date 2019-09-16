﻿ Улицу Мичурина в Витебске из-за стройки моста «закрыли» за забором. Дорога в обход опасна. 21.by
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Улицу Мичурина в Витебске из-за стройки моста «закрыли» за забором. Дорога в обход опасна

17.09.2019 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале улицы Мичурина в Витебске закрыли движение для транспорта и пешеходов, а вдоль стройплощадки Полоцкого путепровода вырос забор. Но дорога в обход, на улицу Ленинградскую, представляет потенциальную угрозу для пешеходов, считают местные жители.


Преодолеть короткий отрезок, соединяющий улицу Мичурина с улицей Ленинградской, теперь непросто. Особенно пожилым людям, инвалидам, мамам с колясками и маленькими детьми.

— Дорога в обход проходит по земле, где снесли дом. На пути лежат груды строительного мусора, из-под земли торчат корни деревьев. А ведь по этой тропинке люди ходят в магазин, школу, на рынок, остановку. Вечером, ночью и рано утром этот участок дороги не освещен. Все это несет реальную опасность для пешеходов, — говорит местная жительница Татьяна.


Прямо на тропинке оставили старинную могильную плиту.


Впереди осень с дождями, слякотью, и людям будет нужно как-то здесь ходить. Зимой же может встать вопрос: кому чистить тропинку от снега.

— Хотелось бы, чтобы власти не забывали о горожанах, проживающих рядом с грандиозной стройкой путепровода. Мы тоже хотим жить, как люди. Хочется, чтобы на этой дороге появились свет, асфальт или хотя бы настил из досок.

Местные жители написали об этой проблеме в горисполком. Оттуда пришел ответ, что отдел ЖКХ рассмотрит обращение.

Напомним, в Витебске с 10 сентября закрыли движение для транспорта и пешеходов в начале улицы Мичурина. Это связано с реконструкцией Полоцкого путепровода: строители начнут сооружать опоры моста между железнодорожными путями.

 
Теги: Витебск
 
 
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