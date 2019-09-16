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Не за что наказывать. Зачем милиция искала мать девочки, подкинутой в детскую больницу в Гомеле

17.09.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о том, что милиция Гомельщины нашла маму малышки, которую 15 июля обнаружили в раковине детской больницы в Гомеле. Как стало известно позже, новорожденная 6 дней прожила с мамой дома, потом женщина пришла в больницу и оставила ребенка в туалете. Рядом поставила пакет с вещами и запиской. Когда ребенка нашли, малышка тихо спала, выглядела ухоженной.


Фото: Следственный комитет

У читателей TUT.BY возник вопрос, для чего милиция искала эту женщину, если никакого вреда ребенку она не причинила? Мол, даже оставление в опасности вменить ей невозможно: мать, как могла, позаботилась о ребенке и сделала все, чтобы младенец, пусть даже ей и не нужный, был жив, здоров, обеспечен минимально необходимым и оказался в месте, где его обязательно найдут.

— Как минимум необходимо оформить все документы на ребенка и отказ от него, — поясняет адвокат Антон Гашинский. — Так что в данном случае мать искали для установления факта рождения, отобрания нужных заявлений и подачи в суд иска о лишении родительских прав.

Согласно ст. 80 Кодекса о браке и семье, родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении ребенка, если они отказались от него и подали письменное заявление о согласии на усыновление. Иск о лишении родительских прав обязательно предъявляется при отказе без уважительных причин взять ребенка после рождения. Лишенные прав родители обязательно платят государству «алименты» — возмещают расходы на содержание их детей в государственных учреждениях.

— Речи о какой-либо ответственности для матери — уголовной или административной — в данном случае идти не может, — уверен адвокат.


Фото: МВД

Того же мнения придерживаются и в милиции. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в комментарии «Свабоде» отметила:

— Насколько мне известно, состава преступления в действиях этой женщины наши сотрудники не усмотрели. Скорее всего, никакого наказания не будет. А за что? Заявление в органы опеки она написала, ребенок здоров. Такие дети быстро находят приемных родителей, будем надеяться, что и сейчас повезет.

Бэби-боксы вместо раковины в туалете?

Напомним, в Европе проблему брошенных младенцев решают с помощью бэби-боксов, что в переводе с английского означает «коробка для ребенка». Это специально оборудованное в медицинском или другом социальном учреждении окошко, вмонтированное в стену. Мама кладет не нужного ей малыша в комфортную кроватку и закрывает дверцу. Либо та захлопывается сама через минуту, в течение которой у женщины еще есть возможность передумать. Как только окно блокируется, внутри помещения раздается сигнал и мигает лампа, сообщая об отказнике.

Ребенка забирают сотрудники учреждения, информируют правоохранителей и органы опеки. Личность мамы-«кукушки» установить нельзя — возле бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны.

Такие «окна жизни» установлены в Австрии, Бельгии, Латвии. Опыт создания бэби-боксов есть и в России.

В 2012 году комитет по правам ребенка ООН выступил против такой системы, заявив, что она нарушает права ребенка. Он не может узнать о своих биологических родителях и, вероятно, получать заботу от них.

В Беларуси вопрос открытия бэби-боксов обсуждается уже десять лет. Еще в 2009 году с инициативой выступила Генеральная прокуратура, предложение поддержал Минздрав. Но к единому решению в верхах тогда так и не пришли. Мнения разошлись по нескольким пунктам. Во-первых, в финансовом плане установка одной «коробки для детей» обойдется примерно в 1000 евро. Во-вторых, придется менять законодательную базу в стране, в том числе Конституцию, Кодекс о браке и семье и тот самый декрет президента № 18. Ведь пока по нашим официальным документам семья должна воспитывать своих детей, заботиться о них или — платить алименты государству.

Пожалуй, главный аргумент чиновников «против» — создание бэби-боксов спровоцирует рост числа младенцев-подкидышей, так как их мамы и папы не будут нести за это никакой ответственности.

Огромным «за» выступает тот факт, что детей хотя бы будут находить живыми в кроватке, а не мервыми или убитыми — в мусорном баке.

 
Теги: Гомель
 
 
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Для чего милиция искала женщину, если никакого вреда ребенку она не причинила? Даже оставление в опасности вменить ей невозможно.
 
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