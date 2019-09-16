«В смысле - бесполезно?!» Как «большая молодец» Оля превращает сельский клуб в тусовочное место

Источник материала: Tut.by

Думаете, сельский клуб — это библиотека, две дискотеки в год и максимум один концерт самодеятельности на праздник деревни? Ха. А как вам такой расклад: бойкие чирлидерши, чемпионат по игре «Крокодил», акустические летние вечера на открытом воздухе и своя рок-группа? Не ожидали? Елизово, что на Могилевщине, похоже, тоже не ожидало. А теперь ничего — привыкает и втягивается в культурную жизнь. Все потому, что молодой директор твердо решила превратить ДК в тусовочное место и «растолкать поселок». Не верите? Следите по хештегу #ищименявклубе.





Елизовские рокеры 20 лет спустя

В последний вечер лета Елизовский Дом культуры напоминает муравейник. И не потому, что здание ремонтируют. Сегодня тут будет концерт с большой буквы «К». На площадку за зданием, бывшую сценой и снова возрожденную в этом качестве, выносят стулья, тянут провода, ставят микрофоны и аппаратуру.

Рокеры волнуются, как мальчишки, — и те, кому 16 и 18 лет, и те, кому за сорок. Первое такое выступление как-никак! Для некоторых — первое за 20 лет. А на репетиции было всего месяц. Правда, накануне концерта репетировали 9 часов, вдумчиво и дисциплинированно — рвения у музыкантов-самоучек хватит и на профессионалов.





— «Музыка возраста не ищет. И ничто так не успокаивает, как она», — так говорил Шерлок Холмс. Иногда работаю, а музыка в голове крутится, — говорит Олег Никонов. Ему 51 год, он съемщик-укладчик на стеклозаводе, а в местном бенде — гитарист и вокалист.

История возрождения рок-группы в Елизово невероятная. 20 лет назад она тут была: Олег вместе с Дмитрием Гацко — ему сейчас сорок, работает водителем погрузчика — и еще несколькими ребятами играли в клубе. Группа называлась «Точка отсчета».

Говорят, ни один праздник не обходился без них. Потом выросли, разбежались кто куда, группа распалась. Константин Рябов, который мальчиком с замиранием сердца ходил на выступления елизовских рокеров, помнил, как было круто слушать песни Цоя в их исполнении. И тоже взял в руки гитару — и начал учиться на Цое.

Косте сейчас тридцать, он стекловар на Елизовском стеклозаводе и сам выходит на сцену с ритм-гитарой — с теми самыми кумирами детства из «Точки отсчета»! Даже с работы отпросился на час раньше, чтобы успеть выступить. Первый вопрос: «Где моя гитара?»



















Сама идея собрать снова рок-группу появилась года два назад. Гитары были, а помещения для репетиций — нет. Собирались изредка, когда рабочие графики совпадали, в деревенском доме Олега за 3 км от Елизово. Потом встал острый вопрос: нужны барабаны, а то на планшете играть — вообще не то.

— Подумали, собрались и поехали за установкой в Новогрудок. По сколько скинулись — коммерческая тайна.

— Чтобы жены не знали?

— Точно! Это самая глупая идея: говорить жене, сколько это стоит, — хохочут рокеры.

Потом поняли: не хватает бас-гитары. И тогда Влад Стальмаков, 16-летний участник рок-бенда, который «отлично ведет гитарную партию», поехал и купил «басуху». На соло-гитаре играет 18-летний Даниэль Желобкович. И единственное, о чем он жалеет, так это о том, что уезжает на учебу, а выходных так мало: репетировать некогда! Парень поступил в Академию авиации в Минске, но будущий инженер говорит, что будет обязательно приезжать. Ну или «по скайпу играть».

Есть и гости-музыканты. Это гитарист Алексей Шунько, учитель трудового обучения в школе из Осиповичей, — он пришел на прошлый вечер акустики с гитарой и вызвался выйти к «открытому микрофону». Его тут же взяли в оборот. А клавишник Иван Данцевич по будням — дальнобойщик, бороздящий сейчас просторы Франции. Он тоже когда-то играл в рок-бенде, и когда Олег Никонов встретил товарища в Бобруйске и пригласил сыграть вместе при первой возможности, тот не отказался. В сет-листе — «Ария», ДДТ, «Чайф», Metallica, AC/DC и, конечно, Виктор Цой. В будущем, говорят, и свое что-нибудь точно сочинят.



Слева направо: Владислав Стальмаков, Даниэль Желобкович, Олег Никонов, Алексей Шунько, Дмитрий Гацко, Константин Рябов, Иван Данцевич

— Теперь нам есть где репетировать — спасибо Оле! Она большая молодец, — говорят музыканты.

Борьба со стереотипами

«Большая молодец» Оля за час до концерта абсолютно расслаблена: основная подготовка завершена, а мелочами есть кому заняться.





— И это не я такая молодец, это люди вокруг классные. Все, кто отзывается, кто участвует, потому что нравится. Без них такого бы не было. А мы просто предоставляем пространство, чтобы им было чем и где заняться, — говорит 25-летняя директор Елизовского дома культуры.

Ольга Шахова рулит местным ДК всего одно лето — с мая 2019-го. И за это лето тут столько всего произошло! Во-первых, вечера акустики на открытом воздухе. Они елизовским «зашли» больше всего: на звуки музыки собираются человек по пятьдесят. И это для 3-тысячного Елизово очень даже хорошо!

Первый концерт вышел сольным: парень один играл на гитаре, пел песни. А потом понеслось. Об акустических вечерах узнали те самые ребята, которые сколотили свой бэнд и рвали струны в Елизово 20 лет назад. Подключилась молодежь.





Самый кайф — то, что в клуб потянулись люди разновозрастные, говорит Ольга. Но есть еще те, кто «не дошел». Ведь привычный досуг в таких маленьких городках, деревнях сводится обычно к хоззаботам, застольям, посиделкам с «семками» и сплетнями, объясняет директор ДК. Признается, что этот шаблон работал даже у нее. И людям, уверена она, необходимо общение — но немного другое.

— Чтобы люди привыкли, нужно время — как минимум год. Тот же самый чирлидинг начинался с пары человек, а теперь стал семейным досугом. Люди приходят на игру всей семьей, берут с собой поесть, болеют за команду — классно же!

















Сельские ДК Оля видит как коллективные творческие пространства форматов тайм-кафе. Для пожилых — да, где-то нужно сохранить прежний формат, потому что они к новому вряд ли привыкнут. Они, может, и придут на кинолекторий или круглый стол о лекарственных растениях, а вот на то же самое в формате квеста придет молодежь.

— Вроде «Собери все для настойки валерьянки»?

— Да! Это для детей! А для взрослых — для настойки боярышника, — хохочет Ольга.

Еще один стереотип, который намерена побороть директор, звучит примерно так: «Если я не школьница, не студентка, значит, на занятия танцами в клуб не пойду — что подумают люди?». Но занятия танцами нужны, уверена молодая женщина.

— Ча-ча-раз-два-три — и поехали! Женщины говорят, что и фитнес нужен бы. Но так как это госучреждение — и с этого всегда нужно начинать, — то есть определенные сложности. Тут есть 11−13 бесплатных клубных формирований, и для приглашения специалиста по фитнесу, например, нужно либо заменить какой-то кружок бесплатный либо оформлять все платно, и это уже другой вопрос, — объясняет Ольга. — А у нас тут, например, лавку сломали — и ты занимаешься ремонтом лавки, а не организацией занятий фитнесом.

Еще одна боль — законодательное ограничение на время проведения дискотек: летом — только до 23.00, и подросткам нужно уходить за 15 минут до конца.

— Для подростков это относительно нормально, а для взрослых, которых большинство, — совсем нет. Хорошо, что по соседству бар открылся — там можно немного потанцевать. Хотя подросткам дискотеки очень нужны: мы это увидели, когда стали проводить их летом регулярно. Они как сорвались — летели сюда, покупали чипсы, колу, чтобы гульнуть так гульнуть, — вспоминает молодая директор. Вход, к слову, — 2 рубля.

«Растолкать это место»

В Елизовском доме культуры работают 7 человек: директор, худрук, концертмейстер, руководитель народного ансамбля, дворник, уборщица, рабочий. К культурной жизни подключаются педагоги местной музыкальной школы — все дружат и помогают другу другу.

— Хочется просто растолкать это место. Показать, что можно классно проводить время вместе, общаться, веселиться, — с жаром объясняет Оля Шахова. — Знаете, я довольно часто слышу что-то вроде: «Ой, ты не в том месте, сядь. Зачем ты это делаешь? Это бесполезно». В смысле — бесполезно?! Пока я тут, я буду делать, что могу. И потом, если что, смогу сказать со спокойной душой: видит Бог — я пыталась.





Ольга сама родом из Елизово. Долгое время жила в Бобруйске, потом в Понюшковичах, «на родине Дунина-Мартинкевича», строила дом с супругом. Теперь живет с дочерью в Осиповичах, заочно учится в университете культуры, хотя поступала изначально в иняз в Могилеве, но была отчислена. Объясняет: «Я активно волонтерила, участвовала в самодеятельности, потом вышла замуж. Видимо, просто поняла, что это не мое. А культура — да!».

Каждый день она приезжает в Елизово на дизеле. Говорит, что привыкла на работу «добираться», а не переходить дорогу или ехать на велосипеде. Поэтому полчаса в дороге за 56 копеек — не проблема. Год перед назначением директором работала тут же, в ДК, худруком. И теперь продолжает вести танцевальные кружки — для младших и старших детей.

Чирлидинг — тоже ее проект, который начинался с больших вопросов, небольших предубеждений и пяти человек.

— В чемпионате Осиповичского района — всего две команды с периферии: «Липень» и «Сокол-Елизово». Остальные — из райцентра. И было как-то обидно, хотелось поддержать. Например, танцами!





















Впервые чирлидеры вышли на поле в мае 2018-го. Ольга говорит, что каждый раз, пересматривая то видео, все его участники хохочут, до чего же бестолково все вышло. Сейчас в группе поддержки — больше десяти девчонок, а летом подключаются те, кто приезжает в Елизово на каникулы. Чирлидеры поддерживают местную футбольную команду — и да, обязательно отправляются с ними на выездные матчи.

— У нас сейчас в «Соколе» играет много бобруйчан, которые работают на стеклозаводе. И они говорили, что пришли, потому что эта история с поддержкой команды их очень заинтересовала. У нас и музыка постоянно играет — мы колонки берем, — и вообще атмосфера классная.

Теплый сезон, когда в ДК больше всего работы, завершается. А культурная жизнь в Елизово только набирает обороты. В плане занятий остаются актерское мастерство, декор, музыка, танцы, пение. А еще — вечерние кинопоказы, причем голосовать за афишу будут в соцсети. Концерты переберутся с улицы под крышу ДК и будут проходить в формате квартирника. Уличные игры в «Крокодила» на пледах в сквере перейдут в разряд чемпионата.

— Да, мы будем продолжать работать допоздна. Потому что подстраиваемся под людей, а они хотят отдыхать после работы и ужина, то есть после 20.00. И это, наверное, такая глобальная проблема сферы культуры: тут нельзя работать как на заводе с 8 утра до пяти вечера. А в документах-то прописано другое!





Следующим летом Ольга хочет проводить уроки социальных танцев — бачаты, сальсы — на улице.

— Я была в Италии в детстве, и видела, как люди просто танцевали на улице. Это было так круто! Мне видятся ретро-гирлянды, такой полумрак. Я думаю, получится.

14 сентября в Елизово прошел последний в этом году музыкальный open air. Теперь жизнь переберется под крышу местного ДК — но не прекратится. Не с Олей это.