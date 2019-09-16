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Дорогие жители города Чашники и Чашникского района!

17.09.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Дорогие жители города Чашники и Чашникского района!

Примите самые искренние поздравления с 515-летним юбилеем города Чашники!
День города – наш общий праздник. Все мы, люди разных поколений и профессий, взглядов и интересов, – одна большая и дружная семья, а Чашники для нас – родной дом.
У каждого города есть своя история, которая берет начало в людях, основавших его. Особая атмосфера его жизни – заслуга прежде всего старшего поколения и тех людей, что делили с ним радости и горести, вместе переживали победы и трудности, через всю жизнь пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения горожан сохраняют верность традициям, стремятся сделать город лучше и краше.
Отмечая юбилей, очень важно не останавливаться на достигнутом, а ежедневным трудом стремиться к достижению новых целей, к покорению новых вершин.
Пусть наш город растет и развивается! Пусть в каждой семье царят мир и благополучие, а каждый новый день приносит жителям только радость, хорошее настроение и уверенность в будущем.
Добра и процветания нашему любимому городу, а всем жителям – счастья и благополучия!
С праздником!

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,
А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.

*****

Уважаемые жители города Чашники и Чашникского района!
От всей души поздравляю вас с Днём города Чашники. Желаю дальнейшего процветания этому чудесному уголку Витебщины.
Пусть город Чашники развивается, радует успехами своих жителей и гостей.
Искренняя благодарность всем, кто преумножает славу земли чашникской.
Желаю чашничанам счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба над головой.

И. Ф. Мартынов, депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.

******

Дорогие жители города Чашники и Чашникского района!

Уважаемые жители города
Чашники и Чашникского района!

Сердечно поздравляю вас с 515-летием Чашник.
Малая родина – особое место, где пересекаются судьбы людей, соединяются традиции прошлого и настоящего. Место, где мы родились, делали первые шаги, учились, приобрели друзей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда остаётся в нашем сердце!
Всё, чем сегодня по праву гордится чашникская земля – результат совместных усилий и напряженной работы каждого.
От всего сердца желаю городу дальнейшего процветания, а его жителям – счастья и благополучия!

А. В. Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

 
 
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Примите самые искренние поздравления с 515-летним юбилеем города Чашники! День города – наш общий праздник. Все мы, люди разных поколений
 
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