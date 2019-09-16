Дорогие жители города Чашники и Чашникского района!

Источник материала: Чырвоны прамень





Примите самые искренние поздравления с 515-летним юбилеем города Чашники!

День города – наш общий праздник. Все мы, люди разных поколений и профессий, взглядов и интересов, – одна большая и дружная семья, а Чашники для нас – родной дом.

У каждого города есть своя история, которая берет начало в людях, основавших его. Особая атмосфера его жизни – заслуга прежде всего старшего поколения и тех людей, что делили с ним радости и горести, вместе переживали победы и трудности, через всю жизнь пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения горожан сохраняют верность традициям, стремятся сделать город лучше и краше.

Отмечая юбилей, очень важно не останавливаться на достигнутом, а ежедневным трудом стремиться к достижению новых целей, к покорению новых вершин.

Пусть наш город растет и развивается! Пусть в каждой семье царят мир и благополучие, а каждый новый день приносит жителям только радость, хорошее настроение и уверенность в будущем.

Добра и процветания нашему любимому городу, а всем жителям – счастья и благополучия!

С праздником!

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.

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Уважаемые жители города Чашники и Чашникского района!

От всей души поздравляю вас с Днём города Чашники. Желаю дальнейшего процветания этому чудесному уголку Витебщины.

Пусть город Чашники развивается, радует успехами своих жителей и гостей.

Искренняя благодарность всем, кто преумножает славу земли чашникской.

Желаю чашничанам счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба над головой.

И. Ф. Мартынов, депутат Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь.

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Уважаемые жители города

Чашники и Чашникского района!

Сердечно поздравляю вас с 515-летием Чашник.

Малая родина – особое место, где пересекаются судьбы людей, соединяются традиции прошлого и настоящего. Место, где мы родились, делали первые шаги, учились, приобрели друзей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда остаётся в нашем сердце!

Всё, чем сегодня по праву гордится чашникская земля – результат совместных усилий и напряженной работы каждого.

От всего сердца желаю городу дальнейшего процветания, а его жителям – счастья и благополучия!

А. В. Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.