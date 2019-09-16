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17.09.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)


Европейская неделя мобильности традиционно проводится с 16 сентября каждого года и завершается 22 сентября.
Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, велопарадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, немоторизированных транспортных средств, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии.
Ежегодно в мероприятиях, посвященных Европейской неделе мобильности участвуют более 50 стран мира.
Тема 2019 года посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам («Safe walking and cycling») с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде.
Заявленная тема подчеркивает необходимость стимулирования пешеходных и велосипедных передвижений по городу без ущерба безопасности через осуществление постоянных мер, предпринимаемых органами власти. Это обустройство существующих и строительство новых пешеходных зон, в том числе с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, модальная интеграция пешеходных зон с общественным транспортом и велосипедной инфраструктурой для возможного комбинирования велосипедных и пешеходных прогулок, информирование населения о преимуществе передвижения пешком, проведение мониторинга интенсивности использования тротуарной сети, повышение качества обслуживания пешеходной инфраструктуры.
Девизом 2019 года стал призыв «Иди с нами!» (адаптированный перевод «Walk with us!»).
В Беларуси в прошлом году акцию поддержали более 50 городов.
Организаторы акции призывают людей чаще выбирать именно пешие прогулки. Ведь количество вредных выбросов в атмосферу от автомобилей продолжает расти. На неделе в Беларуси, кстати, измерят концентрацию загрязняющих веществ в воздухе и расскажут (во время лекций, квестов, мастер-классов), как ее снизить. А кульминация — Всемирный день без автомобиля, он состоится в воскресенье, 22 сентября.
Присоединяйтесь!

Алексей МАРКОВСКИЙ,
начальник Дубровенской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 
 
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Европейская неделя мобильности традиционно проводится с 16 сентября каждого года и завершается 22 сентября. Каждый год эта кампания посвящается темам,
 
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