Связаны одной судьбой

Источник материала: Чырвоны прамень

Из правил бывают исключения, но всё же в большинстве своём династия на любом предприятии – это хорошо: сохраняется преемственность, накапливается опыт, ответственности больше.

Немало таковых сложилось и в филиале «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК». Сегодня наш рассказ о династии Бизюк, представители которой, как здесь справедливо говорят, одной судьбой связаны и с предприятием, и с самим городом Чашники.





В том, что сегодня старейшее предприятие Чашниччины имеет стабильное знергоснабжение, есть немалая заслуга и В. А. Бизюка, главного энергетика «Красной Звезды». Владимир Александрович на фабрику пришёл электромонтёром в далёком 1973. Трудился и начальником коммерческого отдела, но призвание своё нашел на должности главного энергетика, где работает и сейчас. Более тридцати лет отдано предприятию, чуть больше трудилась на бумажной фабрике в отделе технического контроля и супруга Ольга Владимировна. Сейчас она на заслуженном отдыхе.

Всякие времена знавала фабрика, но преданности предприятию Бизюки не теряли никогда – она в крови. На фабрике прошли трудовые годы их родителей, здесь родились сами. И свои дети, Мария и Виталий, появились на свет в посёлке.

Неудивительно, что и они пошли по стопам родителей. Мария Владимировна – инженер коммерческого отдела, круг её обязанностей – снабжение предприятия сырьём (макулатурой), строительными материалами и другим. Виталий Владимирович трудился в цеху по производству красок и гофрокартона, сейчас – на участке по производству бумажных мешков и изделий из сот.

Уже и Наталья, дочь Виталия, внучка Владимира Александровича и Ольги Владимировны, окончившая Витебский технологический колледж, – молодой специалист на предприятии, работает инженером в коммерческом отделе и получает высшее образование в Витебском технологическом университете. В списке обязанностей младшей из Бизюк – своевременное и качественное оформление документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью предприятия. Россия, Литва, Латвия. Кыргыстан, Азербайджан, Польша – круг интересов фабрикантов немалый, а значит, и ответственность серьёзная.

Преданность избранному делу, стремление работать на результат – то, что определяет династию Бизюк, за что ценит руководство, уважают коллеги.

Из первых уст:

В. А. Гуринович, заместитель главного инженера филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда»:

– Представители не одного поколения Бизюк трудятся на бумажной фабрике. Но всех их объединяют профессиональное отношение к делу, надёжность и порядочность во всём. За это им наши слова благодарности.

Михаил ДЕРЕВЯГО.