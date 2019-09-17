В Бресте третьи сутки разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку

Источник материала: Tut.by

В Бресте пропала без вести 15-летняя Вероника Анорьева, сообщает МВД.





Девушка ушла из дома 14 сентября около 16.00. До сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно.

На вид ей 15−16 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темно-рыжие, ниже плеч. Была одета в темные джинсы, черный джинсовый пиджак, черные кроссовки. При себе имела рюкзак серого цвета, паспорт и деньги.