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В Бресте третьи сутки разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку
17.09.2019 23:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте пропала без вести 15-летняя Вероника Анорьева,
Девушка ушла из дома 14 сентября около 16.00. До сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно.
На вид ей 15−16 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темно-рыжие, ниже плеч. Была одета в темные джинсы, черный джинсовый пиджак, черные кроссовки. При себе имела рюкзак серого цвета, паспорт и деньги.
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Девушка ушла из дома 14 сентября около 16.00. До сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно.
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