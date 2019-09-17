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В Бресте третьи сутки разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку

17.09.2019 23:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте пропала без вести 15-летняя Вероника Анорьева, сообщает МВД.


Девушка ушла из дома 14 сентября около 16.00. До сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно.

На вид ей 15−16 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темно-рыжие, ниже плеч. Была одета в темные джинсы, черный джинсовый пиджак, черные кроссовки. При себе имела рюкзак серого цвета, паспорт и деньги.

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Теги: Брест
 
 
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Девушка ушла из дома 14 сентября около 16.00. До сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно.
 
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