«В следующий приезд отвезем вас в Беловежскую пущу». Президент вручил замгоссекретаря США подарки

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко вручил Дэвиду Хэйлу набор шоколада «Президент» и альбом «Спадчына Беларусi». Он также пообещал в следующий визит отвезти заместителя госсекретаря США в Беловежскую пущу. Сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1» .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Это чтобы подсластить вашу жизнь», — сказал президент, вручая американскому гостю набор шоколада, и рассказал, что сладости сделаны вручную и не содержат сахара.

Президент также вручил Дэвиду Хэйлу альбом «Спадчына Беларусi» и пообещал в следующий приезд отвезти его в Беловежскую пущу.

«Спасибо большое. Я студентом изучал историю, поэтому мне очень интересно», — поблагодарил Хэйл белорусского президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хэйл 17 сентября посетил Беларусь с официальным визитом. Кроме официальных встреч с президентом Беларуси и министром иностранных дел, Хэйл также посетил Куропаты и пообщался с представителями гражданского общества и оппозиции.