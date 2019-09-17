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«В следующий приезд отвезем вас в Беловежскую пущу». Президент вручил замгоссекретаря США подарки
17.09.2019 21:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко вручил Дэвиду Хэйлу набор шоколада «Президент» и альбом «Спадчына Беларусi». Он также пообещал в следующий визит отвезти заместителя госсекретаря США в Беловежскую пущу. Сюжет был показан в эфире телеканала
«Это чтобы подсластить вашу жизнь», — сказал президент, вручая американскому гостю набор шоколада, и рассказал, что сладости сделаны вручную и не содержат сахара.
Президент также вручил Дэвиду Хэйлу альбом «Спадчына Беларусi» и пообещал в следующий приезд отвезти его в Беловежскую пущу.
«Спасибо большое. Я студентом изучал историю, поэтому мне очень интересно», — поблагодарил Хэйл белорусского президента.
Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хэйл 17 сентября посетил Беларусь с официальным визитом. Кроме официальных встреч с президентом Беларуси и министром иностранных дел, Хэйл также
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«Спасибо большое. Я студентом изучал историю, поэтому мне очень интересно», - поблагодарил Хэйл белорусского президента.
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