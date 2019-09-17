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В Барановичах школьников научат создавать беспилотники
18.09.2019 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Учащихся барановичского Дворца детского творчества научат создавать беспилотные аппараты,
Проект запущен при поддержке гимназии № 2 и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод». Организаторы уверяют, что он будет полезен будущим программистам, инженерам и авиаторам.
Во Дворце детского творчества оборудовали кабинет инновационных технологий и мастерскую. Дважды в неделю школьники будут заниматься здесь с педагогом, который трудится инженером на авиаремонтном заводе.
Специалист научит ребят конструировать и моделировать летательные аппараты, а также управлять ими. Ну, а в гимназии дети будут углубленно изучать физику, математику и информатику, чтобы потом применить эти знания на практике.
В перспективе выпускники кружка смогут по профилю поступить в вуз, а затем — работать на Барановичском авиазаводе, тем более что предприятие заинтересовано в специалистах.
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Проект запущен при поддержке гимназии № 2 и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод».
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