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В Барановичах школьников научат создавать беспилотники

18.09.2019 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учащихся барановичского Дворца детского творчества научат создавать беспилотные аппараты, пишет Zarya.by.


Проект запущен при поддержке гимназии № 2 и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод». Организаторы уверяют, что он будет полезен будущим программистам, инженерам и авиаторам.

Во Дворце детского творчества оборудовали кабинет инновационных технологий и мастерскую. Дважды в неделю школьники будут заниматься здесь с педагогом, который трудится инженером на авиаремонтном заводе.

Специалист научит ребят конструировать и моделировать летательные аппараты, а также управлять ими. Ну, а в гимназии дети будут углубленно изучать физику, математику и информатику, чтобы потом применить эти знания на практике.

В перспективе выпускники кружка смогут по профилю поступить в вуз, а затем — работать на Барановичском авиазаводе, тем более что предприятие заинтересовано в специалистах.

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Проект запущен при поддержке гимназии № 2 и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод».
 
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