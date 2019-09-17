Дружба с США, побег строителей, футбол с вундеркиндом и бодрое Елизово - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера в большой политике показали первую серию нового сезона отношений Беларуси и США. Представляете, Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл после встречи с президентом Беларуси заверил , что Вашингтон не будет заставлять Минск «делать выбор между Западом и Востоком», и дал понять, что в будущем возможно ослабление санкций.

Александр Лукашенко пообещал американскому гостю в следующий приезд отвезти его в Беловежскую пущу и вручил подарки . Пока же заместитель госсекретаря США посетил Куропаты, а также пообщался с представителями гражданского общества и оппозиции.

Что ж, ждем продолжения, а пока пробежимся по другим, не менее важным и интересным новостям за вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

И еще о большой политике. Вы же помните, как в понедельник всех взбудоражила тема «радикальной интеграции с Россией» . В очередном выпуске проекта «Разжевано» мы за 4,5 минуты объяснили , будет ли работать план действий, который подписали премьер-министры двух стран.

. В очередном выпуске проекта «Разжевано» мы за 4,5 минуты , будет ли работать план действий, который подписали премьер-министры двух стран. Знаете ли вы, сколько денег оставляете в магазинах каждый день? А вот Белстат знает ! Да и в рестораны, если верить статистике, мы стали захаживать чаще. Так что « Деревня гипермаркетов », которую обещают к 2020 году построить под Минском, будет как нельзя кстати.

! Да и в рестораны, если верить статистике, мы стали захаживать чаще. Так что « », которую обещают к 2020 году построить под Минском, будет как нельзя кстати. «В 2008 году зарплаты меньше 1500 долларов у нас в фирме не выходило. И не могу сказать, что мы как-то надрывались, просто работали в свое удовольствие. А зарплата меньше 1000 долларов была чем-то из области фантастики. Сейчас 1000 долларов — это максимум, и то если будешь на стройке чуть ли не ночевать», — вот такое нам рассказал строитель со стажем Александр. Разбираемся с тем, почему от нас уезжают строители и как их вернуть обратно. Между тем, строить у нас умеют: взгляните вот только на особняки состоятельных белорусов . Кстати, одна из стран, в которую уезжают наши строители, — Литва. И там уже обеспокоены наплывом гастарбайтеров из Беларуси.





И снова о посадках. На минувшей неделе силовики пришли с проверками на несколько заводов, которые производят алкогольную продукцию . В итоге было задержано несколько топ-менеджеров. Информацию не обо всех из них нам удалось подтвердить. Вот здесь все, что удалось пока узнать.

. В итоге было задержано несколько топ-менеджеров. Информацию не обо всех из них нам удалось подтвердить. Вот все, что удалось пока узнать. На днях правительство выпустило постановление, которым прописаны границы «крупного размера» для наркотических и психотропных веществ. И, например, для марихуаны или часто изымаемого альфа-PVP определение ужесточили. Рассказываем , как это может повлиять на приговоры.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вчера мы завершили проект «1939. Беларусь: Восток / Запад» , посвященный событиям 1939 года и их влиянию на историю нашей страны. И именно в этот день, 80 лет назад, Западная Беларусь, которая почти два десятилетия являлась частью Польши, вошла в состав СССР . Воссоединение страны состоялось. Как оно происходило? Как изменилась жизнь обыкновенных белорусов? Какие последствия имело это событие? Попытались ответить на эти вопросы максимально просто.

, посвященный событиям 1939 года и их влиянию на историю нашей страны. И именно в этот день, 80 лет назад, . Воссоединение страны состоялось. Как оно происходило? Как изменилась жизнь обыкновенных белорусов? Какие последствия имело это событие? на эти вопросы максимально просто. И в продолжение исторической темы: очередное исследование о «Крэсовых миллионерах». Мы составили топ-15 главных «тутэйшых» бизнесов и посмотрели, как сложились их судьбы.

топ-15 главных «тутэйшых» бизнесов и посмотрели, как сложились их судьбы. Возмутительная история происходит со студентом консерватории: парень закончил музыкальный колледж, потом поступал в Академию музыки, но не прошел по конкурсу, поэтому попал на распределение в Боровлянскую школу искусств. Через год все-таки поступил в консерваторию, уволился из школы и стал студентом вуза. А еще через год получил иск на 13 тысяч рублей… за неотработанное распределение. Стипендия у парня, к слову, 70 рублей.

со студентом консерватории: парень закончил музыкальный колледж, потом поступал в Академию музыки, но не прошел по конкурсу, поэтому попал на распределение в Боровлянскую школу искусств. Через год все-таки поступил в консерваторию, уволился из школы и стал студентом вуза. А еще через год получил иск на 13 тысяч рублей… за неотработанное распределение. Стипендия у парня, к слову, 70 рублей. Думаете, сельский клуб — это библиотека, две дискотеки в год и максимум один концерт самодеятельности на праздник деревни? Ха. А как вам такой расклад: бойкие чирлидерши, чемпионат по игре «Крокодил», акустические летние вечера на открытом воздухе и своя рок-группа? Не ожидали? Елизово, что на Могилевщине, похоже, тоже не ожидало. А теперь ничего — привыкает и втягивается в культурную жизнь. Все потому, что молодой директор твердо решила превратить ДК в тусовочное место и «растолкать поселок».





Как бы вы отреагировали, если бы узнали, что у вас ВИЧ-положительный статус? А если у вашего близкого человека? Согласились бы, чтобы ваша дочь ходила в садик с ребенком, у которого ВИЧ? Непростая тема, но посмотрите , что нам обо всем этом рассказали специалисты, которые работают с такими пациентами.

О СПОРТЕ

С нами снова большой футбол! Центральным матчем первого игрового дня футбольной Лиги чемпионов стало противостояние двух атакующих команд — «Боруссии» из Дортмунда и «Барселоны». Игра была удивительная , и удивительно, что она закончилась без голов. Кстати, в основном составе «Барсы» был удивительный игрок (и мы сейчас не про Месси или Гризманна). На поле вышел юный талант Ансу Фати. В субботу 16-летнее дарование забило гол и отдало голевой пас в победном матче с «Валенсией» — 5:2. Фати стал самым юным игроком в истории «примеры», который отметился голом и результативной передачей в одном матче.





Скандальные российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин - те самые, которые избили белорусского водителя и российского чиновника — покинули колонию. И Кокорин уже успел заключить контракт с «Зенитом» (даже известно, сколько он будет получать). Гендиректор клуба уже объяснил , почему пошел на такой шаг.

и - те самые, которые избили белорусского водителя и российского чиновника — колонию. И Кокорин уже успел с «Зенитом» (даже известно, он будет получать). Гендиректор клуба уже , почему пошел на такой шаг. Надежда Скардино отдохнула на Дне города в Минске, Дарья Домрачева улетела с мужем на работу в Китай, а Каролин Возняцки помогла Серене Уильямс представить коллекцию одежды. Рассказываем о главном в Instagram спортсменок за неделю.

Все новости вторника, 17 сентября

Ну, а раз вы дочитали до этого абзаца, то читать вы точно любите. Значит, вам пригодится рецензия на книгу польского писателя Ярослава Гжендовича, которая совместила в себе фантастику и фэнтези. Приятного чтения и насыщенного дня!

Ваша редакция