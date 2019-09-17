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Белстат рапортует о росте реальных денежных доходов населения
18.09.2019 08:38 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
У граждан Беларуси за семь месяцев реальные располагаемые денежные доходы повысились на 7,1%.
Такие данные
Рост приводится за период с января по июль 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В общей массе доходов оплата труда занимает 64,2%.
На доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, приходится 7,7%, на пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
Напомним, в январе-апреле данный рост по сравнению с таким же периодом прошлого года
Под реальными располагаемыми денежными доходами понимаются доходы граждан за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Напомним также, что рост ВВП в августе
«Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – август 2019 г. Объем ВВП в текущих ценах составил 83,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – августа 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе – августе 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,8%», - говорится в сообщении Национального статистического комитета.
Напомним, что ВВП Беларуси в январе-июле 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете. В июле замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич заявил, что белорусская экономика развивается по инерционному сценарию, что
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У граждан Беларуси за семь месяцев реальные располагаемые денежные доходы повысились на 7,1%.
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