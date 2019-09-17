Белстат рапортует о росте реальных денежных доходов населения

У граждан Беларуси за семь месяцев реальные располагаемые денежные доходы повысились на 7,1%.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Рост приводится за период с января по июль 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В общей массе доходов оплата труда занимает 64,2%.

На доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, приходится 7,7%, на пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

Напомним, в январе-апреле данный рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 7,6%, в январе-мае - 7,2%.

Под реальными располагаемыми денежными доходами понимаются доходы граждан за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Напомним также, что рост ВВП в августе замедлился .

«Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – август 2019 г. Объем ВВП в текущих ценах составил 83,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – августа 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе – августе 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,8%», - говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Напомним, что ВВП Беларуси в январе-июле 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете. В июле замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич заявил, что белорусская экономика развивается по инерционному сценарию, что вызывает риск замедления роста ВВП .