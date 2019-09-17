В городе идут работы по строительству и ремонту объектов

Источник материала: Газета Авангард





В настоящий момент в райцентре ведутся работы по возведению котельной на МВТ по ул. Прищепы, на стадии ввода в эксплуатацию после капитального ремонта жилой дом №50 по ул. Ленина. Кроме того, в текущем году введен в эксплуатацию жилой дом №9 по ул. Лавриновича.

По информации КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», контроль за работами на объектах строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта по району осуществляет инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области.

Государственный строительный инспектор Игорь Александрович Нетребский, посещая объекты строительства, отметил, что в целом при выполнении строительных работ соблюдаются требования согласно нормативным документам Республики Беларусь. Вместе с тем существует и ряд недостатков, например, нарушения по содержанию строительной площадки объектов капитального ремонта жилого дома по ул. Ленина, 50.

Фото носит иллюстративных характер