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В городе идут работы по строительству и ремонту объектов

18.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В городе идут работы по строительству и ремонту объектов

В настоящий момент в райцентре ведутся работы по возведению котельной на МВТ по ул. Прищепы, на стадии ввода в эксплуатацию после капитального ремонта  жилой дом №50 по ул. Ленина. Кроме того, в текущем году введен в эксплуатацию жилой дом №9 по ул. Лавриновича.

По информации КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», контроль за работами на объектах строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта по району осуществляет инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области.

Государственный строительный инспектор Игорь Александрович Нетребский, посещая объекты строительства, отметил, что в целом при выполнении строительных работ соблюдаются требования согласно нормативным документам Республики Беларусь. Вместе с тем существует и ряд недостатков, например, нарушения по содержанию строительной площадки объектов капитального ремонта жилого дома по ул. Ленина, 50.

Фото носит иллюстративных характер

 
 
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В настоящий момент в райцентре ведутся работы по возведению котельной на МВТ по ул. Прищепы, на стадии ввода в эксплуатацию после капитального...
 
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