В пятницу, 13 сентября, в актовом зале Глусского лесхоза чествовали лучших работников

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В пятницу, 13 сентября, в актовом зале Глусского лесхоза не было грустных лиц. И повод собраться вместе был хороший — профессиональный праздник, накануне которого принято чествовать лучших работников. В своем докладе директор лесхоза Сергей Максимович назвал доброй традицией отмечать работу тех, чьими руками создаются, сохраняются и приумножаются лесные богатства нашей страны. Лес — это не только наша экология, но еще и экономика, продовольственная и энергетическая безопасность, и в лесхозе делается всё, чтобы увеличить площадь лесов района, нарастить заготовку древесины и производственные мощности предприятия, подчеркнул Сергей Максимович. Для этого имеются все возможности: большой набор техники — 6 харвестеров, 3 форвардера, 10 сортиментовозов, 11 погрузочно-транспортных машин и другой транспорт, мощные станки и оборудование, на которых работают опытные и ответсвенные люди. Это их непосредственная заслуга, что в рейтинге Министерства лесного хозяйства Глусский лесхоз занимает 23-е место среди 98 лесхозов республики. По Могилёвскому ГПЛХО лучший результат у коллектива Докольского лесничества — 16-е место из 118 лесничеств области. Среди производственных планов, которые озвучил руководитель, — устройство твердого покрытия на погрузочной станции «Ратмировичи» и реконструкция цеха по производству пиломатериалов.