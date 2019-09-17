В Борисове некоторые дома останутся без горячей воды

- ул. Гагарина,44, 48, 67, 69, 71, 75, 77, 83, 85, 87, 89
- ул. М. Горького, 104, 106, 131, 133, 137, 138, 138а
- ул. Даумана, 53, 70, 58, 85, 87
- ул. Батурина, 90, 92, 94
- ул. Энгельса, 109, 111, 119
- ул. Ватутина, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Общежития:
- ул. Связная, 28
- ул. Гагарина, 73
Подача горячей воды по вышеуказанным адресам возобновится по мере готовности тепловых сетей, но не позднее 27 сентября 2019 года.
УП «Жилье» приносит свои извинения за временные неудобства.
Справки по телефонам: 74-44-67, 73-82-27.
Администрация УП «Жилье»
http://borisov.gov.by/aktualnaya-informatsiya/item/36545-uvazhaemye-borisovchane