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В Могилевской области за сезон собрали два урожая зеленого горошка. «Спасибо» засухе

18.09.2019 11:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области убирают второй урожай зеленого горошка за сезон — эту партию засеяли в июне. Бобовые сейчас отправляют на Быховский консервно-овощесушильный завод. Предприятие — на экономическом оздоровлении. Сырье для него — это хорошая возможность поправить финансовое положение, сообщает ОНТ.


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Зеленое поле в сентябре — нетипичная ситуация для Беларуси, ведь норма для местного климата — один урожай за сезон. На эксперимент быховских аграриев подтолкнула июньская засуха: треть весенних посевов потеряли из-за жары.

— Горошек, который был поврежден, собрали на зерно и попробовали посеять. У сорта «Корвин» очень ранний срок созревания. От посева до технической переработки — 31 -52 дня, — объяснил первый заместитель председателя Быховского райисполкома Сергей Красиков.

Затраты на летние посевы в 5,5 раза меньше весенних. Все потому, что июльские осадки увлажнили почву, обработка от вредителей не понадобилась, ведь в это время их попросту нет.

— Мощность линии позволяет перерабатывать до 60 тонн зеленого горошка в сутки. Ежедневно с конвейера сходит до 200 тысяч банок готового продукта, — говорит начальник производства Быховского консервно-овощесушильного завода Сергей Бездников.

Предприятие признано банкротом и уже 5 лет находится на санации, которая завершится в середине 2022 года. Несмотря на сезонность овощей, фруктов и ягод, теперь работают круглый год. В период холодов сырье импортируют из соседних стран, используют заморозку. На предприятии также реализуют проект по изготовлению продукции под торговыми марками заказчика.

Эксперимент с зеленым горошком в следующем году собираются обязательно повторить.

 
 
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Горошек нужен Быховскому заводу, который пытается рассчитаться с долгами и выйти из кризиса.
 
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