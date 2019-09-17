В «Гиппо» устанавливают кассы самообслуживания. А где такие уже были и что получилось?

Источник материала: Tut.by

В гипермаркете «Гиппо» на Рокоссовского устанавливают первые кассы самообслуживания. В сети подтвердили, что они скоро начнут работу. Мы вспомнили, где такие кассы были и узнали, почему от них отказались.





Покупатели сами смогут рассчитаться за покупки. Пока там устанавливают необходимое оборудование, в сети сообщают, что расскажут подробности после запуска.

В этом году в Минске кассы самообслуживания планировали установить несколько сетей.



Впервые такие появились в 2015 году в «Виталюре» на улице Рафиева. Но спустя полгода эксперимента ее закрыли.

Акционер «Виталюра» Виталий Яцук рассказал TUT.BY, что их касса не принимала наличные деньги, только карточки.

— На тот момент потребление наличными составляло 80%. Сейчас — около 70%. Были технические недоработки и наш партнер не смог обеспечить технологию, которая могла бы позволить принимать наличные средства. Поэтому мы временно от этих касс отказались.

Один кассовый узел самообслуживания обходился «Виталюру» в 20 тысяч долларов. По словам Яцука, такой проект выгодно открывать, когда запускается остров из нескольких касс без кассира, а на Рафиева работала одна такая касса, за которой все равно должен наблюдать один человек.

В этом году в «Виталюре» планируют также установить кассу самообслуживания. Возможно, она будет работать так: покупатель сканирует штрихкод каждого товара, кладет покупки в пакет и рассчитывается.