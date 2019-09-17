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В Витебске строят большую развязку: поезда ходят прямо через стройплощадку

18.09.2019 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Полоцком мосту опоры возводят прямо между железнодорожными путями. При этом грузовой и пассажирский транспорт ходит по расписанию. Как идет большая стройка, посмотрел канал ОНТ.

Поезда немного сбавляют скорость, двигаясь прямо по стройплощадке. Между рельсами — котлованы: на глубине 4 метров создают основу для опор моста. Одни пути на время разбирают, а другие переносят. Хоть и задействована многотонная техника, но работа, уверяют строители, ювелирная.

— Один день простоя может повлечь за собой три месяца потери благоприятного времени, поэтому максимально стараемся выполнять работы по графику, — поясняет Александр Максимович, заместитель директора МСУ № 5 «Мостострой».

На месте аварийного путепровода возводится большая развязка: дороги по 400 метров на разных уровнях. Для транспорта — по две полосы в каждую строну. Пустят и трамвай, технология по примеру столицы — бесшумная. Со стороны улицы Космонавтов строители уже завершили монтаж всех железобетонных конструкций.

Полоцкий путепровод — важное сооружение для города: машины и автобусы едут в сторону Полоцка и Санкт-Петербурга. Движение по новому транспортному узлу должны открыть в следующем году.

 
 
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На Полоцком мосту опоры возводят прямо между железнодорожными путями. При этом грузовой и пассажирский транспорт ходит по расписанию.
 
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