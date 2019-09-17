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Мужчина украл 4 тысячи долларов сыну на свадьбу
18.09.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина обокрал соседа, чтобы помочь сыну с организацией свадьбы. Об этом
Столичные правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который похитил у соседа порядка четырех тысяч долларов США.
Судя по сообщению милиции, мужчины приехали в Беларусь из другой страны, сейчас живут в Минске. У одного из них накопилась крупная сумма, об этом в разговоре узнал сосед. Он проник в комнату соотечественника и похитил деньги.
Позже установили: украденное мужчина оправил семье на родину, чтобы те смогли организовать свадьбу сына.
Действия могут квалифицировать как кражу, максимальное наказание за нее — семь лет лишения свободы.
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Вору грозит до семи лет лишения свободы.
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