Мужчина украл 4 тысячи долларов сыну на свадьбу

Источник материала: Tut.by

Мужчина обокрал соседа, чтобы помочь сыну с организацией свадьбы. Об этом сообщает милиция Минска.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Столичные правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который похитил у соседа порядка четырех тысяч долларов США.

Судя по сообщению милиции, мужчины приехали в Беларусь из другой страны, сейчас живут в Минске. У одного из них накопилась крупная сумма, об этом в разговоре узнал сосед. Он проник в комнату соотечественника и похитил деньги.

Позже установили: украденное мужчина оправил семье на родину, чтобы те смогли организовать свадьбу сына.

Действия могут квалифицировать как кражу, максимальное наказание за нее — семь лет лишения свободы.