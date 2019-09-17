ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Троих парней будут судить за убийство мужчины, которого они закопали заживо во дворе дома

18.09.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

СК расследовал уголовное дело о жестоком убийстве 26-летнего мужчины в Полоцке. По нему проходят трое молодых людей — от 17 до 20 лет. Все они под арестом, один пока в России, сообщает ведомство.


Фото: УВД

Напомним, 22 апреля во дворе частного дома в микрорайоне Громы в Полоцке нашли захоронение. Приехала милиция, в яме нашли тело 26-летнего сына хозяев подворья.

По данным следствия, ночью 22 апреля у погибшего находились трое парней, вместе они распивали спиртное. Затем между ними произошла ссора, гости нанесли хозяину телесные повреждения и похитили его имущество. Затем закопали его тело во дворе.

Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей землей и от открытой черепно-мозговой травмы. То есть его похоронили заживо.

Следователи нашли в водоеме орудие преступления — лопату: мужчину избивали, в частности, и ею.

17-летнего и 18-летнего парней обвиняют в разбое с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения, а также в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении третьего, 20-летнего, фигуранта. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Этого участника компании милиция нашла в подмосковном городе Истра. Он, как и младшие подельники, — под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 22 апреля у погибшего были в гостях трое парней, вместе они распивали спиртное. Затем между ними произошла ссора, гости нанесли хозяину телесные повреждения и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилевской области за сезон собрали два урожая зеленого горошка. «Спасибо» засухе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика