Троих парней будут судить за убийство мужчины, которого они закопали заживо во дворе дома

Источник материала: Tut.by

СК расследовал уголовное дело о жестоком убийстве 26-летнего мужчины в Полоцке. По нему проходят трое молодых людей — от 17 до 20 лет. Все они под арестом, один пока в России, сообщает ведомство.



Фото: УВД

Напомним, 22 апреля во дворе частного дома в микрорайоне Громы в Полоцке нашли захоронение. Приехала милиция, в яме нашли тело 26-летнего сына хозяев подворья.

По данным следствия, ночью 22 апреля у погибшего находились трое парней, вместе они распивали спиртное. Затем между ними произошла ссора, гости нанесли хозяину телесные повреждения и похитили его имущество. Затем закопали его тело во дворе.

Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей землей и от открытой черепно-мозговой травмы. То есть его похоронили заживо.

Следователи нашли в водоеме орудие преступления — лопату: мужчину избивали, в частности, и ею.

17-летнего и 18-летнего парней обвиняют в разбое с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения, а также в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении третьего, 20-летнего, фигуранта. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Этого участника компании милиция нашла в подмосковном городе Истра. Он, как и младшие подельники, — под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.