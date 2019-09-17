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Троих парней будут судить за убийство мужчины, которого они закопали заживо во дворе дома
18.09.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
СК расследовал уголовное дело
Напомним, 22 апреля во дворе частного дома в микрорайоне Громы в Полоцке нашли захоронение. Приехала милиция, в яме нашли тело 26-летнего сына хозяев подворья.
По данным следствия, ночью 22 апреля у погибшего находились трое парней, вместе они распивали спиртное. Затем между ними произошла ссора, гости нанесли хозяину телесные повреждения и похитили его имущество. Затем закопали его тело во дворе.
Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей землей и от открытой черепно-мозговой травмы. То есть его похоронили заживо.
Следователи нашли в водоеме орудие преступления — лопату: мужчину избивали, в частности, и ею.
17-летнего и 18-летнего парней обвиняют в разбое с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения, а также в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении третьего, 20-летнего, фигуранта. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Этого участника компании милиция нашла в подмосковном городе Истра. Он, как и младшие подельники, — под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
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Ночью 22 апреля у погибшего были в гостях трое парней, вместе они распивали спиртное. Затем между ними произошла ссора, гости нанесли хозяину телесные повреждения и...
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