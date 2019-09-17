В Жабинке в течение 10 минут нашли сразу два снаряда времен ВОВ

Источник материала: Tut.by

В дежурную часть Жабинковского РОВД в течение 10 минут поступило два сообщения об обнаружении снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба МВД.

Первый звонок поступил в 14.20 от местной жительницы, которая рассказала, что во дворе своего дома обнаружила предмет, похожий на снаряд.

Прибывшие специалисты определили, что это 76-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ.

Второе сообщение поступило через 10 минут от сотрудника ОАО «Жабинковский сахарный завод», который сообщил, что при сортировке сахарной свеклы работники обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд.

Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа изъяла боеприпас и уничтожила.