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В Жабинке в течение 10 минут нашли сразу два снаряда времен ВОВ
18.09.2019 13:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В дежурную часть Жабинковского РОВД в течение 10 минут поступило два сообщения об обнаружении снарядов времен Великой Отечественной войны,
Первый звонок поступил в 14.20 от местной жительницы, которая рассказала, что во дворе своего дома обнаружила предмет, похожий на снаряд.
Прибывшие специалисты определили, что это 76-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ.
Второе сообщение поступило через 10 минут от сотрудника ОАО «Жабинковский сахарный завод», который сообщил, что при сортировке сахарной свеклы работники обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд.
Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа изъяла боеприпас и уничтожила.
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Саперы изъяли боеприпас и уничтожили.
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