ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По центру Бреста прошел крестный ход памяти Афанасия Брестского

18.09.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 18 сентября в Бресте прошел крестный ход, посвященный Дню памяти преподобномученика Афанасия Брестского, пишет «Брестская газета».


Фото: Сергей Карпович, Брестская газета

Крестный ход начался от Симеоновского кафедрального собора и завершился в мужском монастыре преподобномученика Афанасия Брестского, где отслужили Божественную литургию и молебен святому. В мероприятиях приняли участие архиереи из Польши, России, Украины и других епархий Беларуси. Днем они возложат цветы к памятнику Афанасия на улице Советских пограничников.

Из-за крестного хода в Бресте было ограничено движение по проспекту Машерова, бульвару Шевченко, мосту через Мухавец, трассам Е30 и Р17, улице Ковельской, улице Свято-Афанасьевской.

Афанасий Брестский — святой Русской православной церкви, известный общественно-религиозный деятель, публицист и ярый противник решений Брестского собора 1596 года. Память Афанасия Брестского православной церковью празднуется несколько раз в год: 18 сентября, в день смерти, 2 августа — в день обретения мощей, а также в день Собора Белорусских святых (3-е воскресенье по Пятидесятнице).

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за крестного хода в Бресте было ограничено движение.
 
Новости дня
Новости общества
 
«По закону намордник Амуру не нужен». Начался суд по делу о ЧП, где такса «разорвала» лицо чужому ребенку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика