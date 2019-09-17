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По центру Бреста прошел крестный ход памяти Афанасия Брестского
18.09.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 18 сентября в Бресте прошел крестный ход, посвященный Дню памяти преподобномученика Афанасия Брестского,
Крестный ход начался от Симеоновского кафедрального собора и завершился в мужском монастыре преподобномученика Афанасия Брестского, где отслужили Божественную литургию и молебен святому. В мероприятиях приняли участие архиереи из Польши, России, Украины и других епархий Беларуси. Днем они возложат цветы к памятнику Афанасия на улице Советских пограничников.
Из-за крестного хода в Бресте было ограничено движение по проспекту Машерова, бульвару Шевченко, мосту через Мухавец, трассам Е30 и Р17, улице Ковельской, улице Свято-Афанасьевской.
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Из-за крестного хода в Бресте было ограничено движение.
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