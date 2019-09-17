По центру Бреста прошел крестный ход памяти Афанасия Брестского

Источник материала: Tut.by

Утром 18 сентября в Бресте прошел крестный ход, посвященный Дню памяти преподобномученика Афанасия Брестского, пишет «Брестская газета».



Фото: Сергей Карпович, Брестская газета

Крестный ход начался от Симеоновского кафедрального собора и завершился в мужском монастыре преподобномученика Афанасия Брестского, где отслужили Божественную литургию и молебен святому. В мероприятиях приняли участие архиереи из Польши, России, Украины и других епархий Беларуси. Днем они возложат цветы к памятнику Афанасия на улице Советских пограничников.

Из-за крестного хода в Бресте было ограничено движение по проспекту Машерова, бульвару Шевченко, мосту через Мухавец, трассам Е30 и Р17, улице Ковельской, улице Свято-Афанасьевской.

Афанасий Брестский — святой Русской православной церкви, известный общественно-религиозный деятель, публицист и ярый противник решений Брестского собора 1596 года. Память Афанасия Брестского православной церковью празднуется несколько раз в год: 18 сентября, в день смерти, 2 августа — в день обретения мощей, а также в день Собора Белорусских святых (3-е воскресенье по Пятидесятнице).