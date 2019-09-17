|
Гродненцев приглашают присоединиться к глобальной уборке берега Лососянки
18.09.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 21 сентября, Гродно присоединится к экологической акции «Зробім!». Активисты приберут берега Лососянки, обустроят площадки для выгула собак, уберут лесные массивы в городской черте, а также посадят деревья в одном из районов города. К участию приглашаются все желающие и неравнодушные.
Кампания «Зробім!» — это белорусская часть всемирной акции «Глобальная уборка» («Let`s Do It!»). Волонтерское движение по уборке мусора стартовало в 2008 году в Эстонии. В Беларуси уборки в рамках «Let`s Do It!» начались в 2012 году.
В 2017 году в уборках «Зробім!» по всей стране поучаствовало почти полторы тысячи человек, которые собрали более 155 тыс. литров мусора.
— В этом году к акции в Гродно присоединяется около 20 различных организаций города, как государственных, так и общественных, в том числе Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Мероприятие будет проходить в различных частях города. Начало в 10.00, окончание акции планируется в 16.00 на около старой водяной мельницы, расположенной вблизи озера «Юбилейное». Собранный мусор будет отсортирован и оставлен на контейнерной площадке, — говорит координатор кампании в Гродно, председатель общественной организации «Экомониторинг» Евгений Филимонов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 21 сентября, Гродно присоединится к экологической акции «Зробім!». Активисты приберут берега Лососянки, обустроят площадки для выгула собак, уберут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)