Гродненцев приглашают присоединиться к глобальной уборке берега Лососянки

Источник материала: Tut.by

В субботу, 21 сентября, Гродно присоединится к экологической акции «Зробім!». Активисты приберут берега Лососянки, обустроят площадки для выгула собак, уберут лесные массивы в городской черте, а также посадят деревья в одном из районов города. К участию приглашаются все желающие и неравнодушные.





Кампания «Зробім!» — это белорусская часть всемирной акции «Глобальная уборка» («Let`s Do It!»). Волонтерское движение по уборке мусора стартовало в 2008 году в Эстонии. В Беларуси уборки в рамках «Let`s Do It!» начались в 2012 году.

В 2017 году в уборках «Зробім!» по всей стране поучаствовало почти полторы тысячи человек, которые собрали более 155 тыс. литров мусора.

— В этом году к акции в Гродно присоединяется около 20 различных организаций города, как государственных, так и общественных, в том числе Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Мероприятие будет проходить в различных частях города. Начало в 10.00, окончание акции планируется в 16.00 на около старой водяной мельницы, расположенной вблизи озера «Юбилейное». Собранный мусор будет отсортирован и оставлен на контейнерной площадке, — говорит координатор кампании в Гродно, председатель общественной организации «Экомониторинг» Евгений Филимонов.

Узнать все о местах проведения акции, а также задать все вопросы можно по телефону: 8(029) 888−88−74.