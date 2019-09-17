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Юридические лица Кореличского района обязаны подключить кассовое оборудование с СКНО до 1 октября 2019, ИП — до 1 января 2020 года

18.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 1 сентября 2019 года для юридических лиц, осуществляющих деятельность в городах районного подчинения, предусмотрена обязанность использования кассового оборудования с установлением СКНО.

Юридические лица Кореличского района обязаны подключить кассовое оборудование с СКНО до 1 октября 2019, ИП — до 1 января 2020 года

С указанного срока использование кассового оборудования без установленного СКНО не допускается. Это предусмотрено нормами постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16. 1 сентября 2019 года при осуществлении деятельности в городах районного подчинения (Волковыск, Скидель, Дятлово, Ивье, Лида, Берёзовка, Мосты, Новогрудок, Островец, Ошмяны, Свислочь, Слоним, Сморгонь, Щучин) юридические лица обязаны использовать кассовое оборудование для приёма наличных денежных средств и (или) банковских платёжных карточек только с установленным средством контроля налоговых органов (СКНО).

Сохраняется право осуществлять приём наличных денежных средств и (или) банковских платёжных карточек с применением кассовых аппаратов без установленного СКНО (при условии заключения в установленные законодательством сроки гражданско-правового договора на установку, обслуживание, снятие СКНО):

— для юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Гродненской области (за исключением г. Гродно и городов районного подчинения), – до 1 октября 2019 г.

Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность:

— в городе Гродно — до 1 ноября 2019 г.;

— в городах районного подчинения — до 1 декабря 2019 г.;

— на всей остальной территории Гродненской области — до 1 января 2020 года.

Валерий МАКСИМЧИК,
заместитель начальника отдела
инспекции МНС по Новогрудскому району

 
Теги: Гродно
 
 
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С 1 сентября 2019 года для юридических лиц, осуществляющих деятельность в городах районного подчинения, предусмотрена обязанность использования кассового...
 
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