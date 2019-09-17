На протяжении последних лет в организациях АПК увеличивается уровень травматизма на производстве

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На протяжении последних лет в организациях агропромышленного комплекса отмечается высокий уровень производственного травматизма. В 2018 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 2 работника и 29 получили травмы, за 8 месяцев 2019 года был тяжело травмирован 21 человек, в том числе 5 со смертельным исходом.





С целью повышения ответственности должностных лиц и работников организаций агропромышленного комплекса за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждение несчастных случаев на производстве с 11 сентября по 11 октября 2019 года ГАИ совместно с заинтересованными службами будет проводить мониторинг организаций агропромышленного комплекса.

Александр КАРПЕКА,

госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД

