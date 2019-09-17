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За неделю на дорогах Кореличского и Новогрудского районов произошло 5 ДТП с повреждением транспортных средств

18.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 6 по 12 сентября на дорогах Новогрудского и Кореличского районов зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, связанных с повреждениями транспортных средств. В этот период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 15 нарушений Правил дорожного движения, в том числе: нарушение скоростных режимов движения — 33; управление транспортом, не имея права на управление — 3; нарушение правил пользования ремнями безопасности — 13; нарушение ПДД пешеходами — 8, в том числе 3 пешеходами в состоянии алкогольного опьянения.

Александр КАРПЕКА,
госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД

 
 
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С 6 по 12 сентября на дорогах Новогрудского и Кореличского районов зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, связанных с повреждениями транспортных...
 
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