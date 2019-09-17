Бывшие работники прокуратуры Кореличского района с более чем 30-летним стажем Мария Черехович и Людмила Андреева рассказывают о трудовых буднях

Источник материала: Полымя

Прокуратура Гродненской области ведёт отсчёт с 20 сентября 1944 года. Через пару дней она отметит 75-летний юбилей – славный путь служения закону и справедливости, незыблемой основой которого всегда были и являются работники и ветераны труда прокуратуры.





В преддверии профессионального праздника корреспондент газеты «Полымя» встретилась с бывшими работниками прокуратуры Кореличского района Марией Черехович и Людмилой Андреевой, трудовой стаж каждой из которых насчитывает более 30 лет.

Обязательное для работников прокуратуры высшее юридическое образование Мария Черехович получила после окончания в 1982 году Харьковского юридического института. Сегодня студенческие годы женщина вспоминает с особой теплотой.

– Я с огромным интересом ехала учиться. Расстояние почти в тысячу километров совсем не пугало, – делится Мария Черехович, которая родилась и выросла в Новогрудском районе. – Мы были молоды и энергичны, да и жили мы в одной стране – Советском Союзе. Со мной в группе учились ребята из Казахстана, Туркменистана, Якутии и других республик бывшего СССР, с которыми были очень дружны.

Студенческие годы закончились, и им на смену пришли рабочие будни в прокуратуре Кореличского района в должности следователя. Затем работала помощником прокурора, заместителем прокурора. В общей сложности работе в прокуратуре района Мария Черехович посвятила чуть более 33 лет.

– Если говорить в общих чертах, то прокурорский работник осуществляет надзор за соблюдением законности во всех сферах деятельности района. В мои же функции входило осуществление надзора за соблюдением природоохранного, земельного законодательства, законодательства об охране труда, – рассказывает Мария Черехович. – Совместно с другими контролирующими органами часто выезжали в организации района и проводили проверки. Бывает, целый день проведёшь на районе, затем уже в кабинете документально оформляешь результаты проверок, готовишь акты прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законности. Зачастую приходилось это делать и в нерабочее время.

– Какими же качествами должен обладать работник прокуратуры? – интересуюсь у собеседницы.

– Честность, ответственность, справедливость, внимательность. А ещё стрессоустойчивость и моральная выдержка, – делится Мария Черехович. – Это сегодня прокурорские работники не осуществляют дежурства и не выезжают на места происшествий. Раньше было по-другому. Выезжали и ночью, и в выходные дни. Многое пришлось увидеть за годы работы – и горе людское, и жестокость. Конечно, психологически тяжело, но ты сжимаешься внутри и делаешь свою работу.

Как и в любой профессии, в должности заместителя прокурора, с которой Мария Черехович в 2015 году ушла на заслуженный отдых, есть и свои положительные моменты.

– Приятно, когда человек, обратившийся за консультацией, получает помощь и говорит «спасибо». Обращаются в прокуратуру с различными вопросами, вытекающими из трудовых, жилищных, административных правоотношений, – рассказывает Мария Черехович. – А вообще, я с огромным желанием шла учиться этой профессии и с не меньшим энтузиазмом на протяжении многих лет работала.

За годы работы в прокуратуре Мария Черехович была удостоена различных наград, среди которых юбилейные медали, медаль «За безупречную службу» III степени, Почётные грамоты Кореличского районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, Генерального прокурора Республики Беларусь.

Зная о работе прокурора изнутри, как говорится, от «А» до «Я», Мария Черехович признаётся, что современные сериалы, где всё гладко и преступления раскрываются с неимоверной быстротой, смотрит с долей скепсиса, сравнивая реальную жизнь с телевизионной.

О том, что с внедрением современных технологий та или иная профессия может измениться коренным образом, достоверно знает бывшая заведующая канцелярией прокуратуры Кореличского района Людмила Андреева, которая была ответственной за весь документооборот прокуратуры.

– Это сегодня письмо благодаря электронной почте доходит до адресата за считанные секунды. А раньше было совсем по-другому: двое-трое суток пройдёт, пока корреспонденция окажется по нужному адресу. Позже появился факс. Именно своевременная обработка поступающей и отправляемой корреспонденции, её доставка по месту назначения и были одними из моих обязанностей, – вспоминает годы работы в прокуратуре Людмила Андреева. – Да и компьютеры сегодня значительно облегчают и ускоряют процесс создания документов. Помню, раньше все представления, информационные записки, объём которых был от 4 до 10 страниц, писались прокурорскими работниками от руки. Я же их набирала на печатной машинке. А почерк-то у всех разный, поэтому иногда отдельные слова приходилось распознавать по буквам. А если ошибка?.. Это сегодня одной клавишей на клавиатуре можно удалить ненужную букву. В годы моей работы такой привилегии не было. Старалась быть предельно внимательной и сконцентрированной. Помню, как бывший прокурор Кореличского района Виталий Колышко сказал мне: «Садитесь и учитесь работать на компьютере. Это новые технологии, за которыми будущее». Освоила технику быстро, и работать стало гораздо проще.

За многолетний добросовестный труд Людмила Андреева поощрялась прокурором Гродненской области.

Большую часть дня многие из нас проводят на работе, поэтому атмосфера в коллективе чрезвычайна важна. Именно так считает бывшая заведующая канцелярией прокуратуры.

– Профессиональный успех и желание работать во многом зависят от тех людей, с которыми ты находишься рядом. В этом отношении мне очень повезло. Коллектив в прокуратуре всегда был слаженный и дружелюбный, несмотря на то, что некоторые работники увольнялись, на их место приходили новые. Мой трудовой стаж работы в прокуратуре насчитывает 36 лет, за которые я ни разу не пожалела, что выбрала этот путь. Да и в другой сфере я себя просто не представляю.

Оксана ЯНУШ

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