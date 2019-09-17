﻿ Инициативные группы начали сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Кореличчан призывают иметь при себе паспорта. 21.by
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Инициативные группы начали сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Кореличчан призывают иметь при себе паспорта

18.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 8 сентября началось выдвижение претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Оно продлится по 7 октября включительно. Выдвигать соискателей депутатского мандата могут как политические партии и трудовые коллективы, так и граждане путём сбора подписей, рассказал заместитель окружной избирательной комиссии Замкового избирательного округа № 57 Игорь Лазаревич.

Инициативные группы начали сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Кореличчан призывают иметь при себе паспорта

— Сбор подписей избирателей проводят члены инициативной группы, включающей не менее десяти человек. На сегодняшний день по Замковому избирательному округу № 57 зарегистрировано две инициативные группы, — поясняет Игорь Лазаревич. — Их регистрация завершилась 12 сентября.

После регистрации членам инициативной группы выдают соответствующие удостоверения и подписные листы для сбора подписей. В поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты, нужно собрать не менее 1 000 подписей избирателей. Причём отдать их должны обладающие избирательным правом люди, проживающие на территории избирательного округа, по которому выдвигается претендент на депутатский мандат.

Для сбора подписей члены инициативных групп могут ходить по квартирам, организовывать уличные пикеты. По словам Игоря Лазаревича, получать разрешение на пикетирование не требуется. Главное, чтобы оно проводилось в местах, не запрещённых соответствующим решением Кореличского райисполкома.

При сборе подписей член инициативной группы должен иметь документ, подтверждающий его личность, и удостоверение, выданное окружной избирательной комиссией. Эти документы предъявляют избирателям.
Гражданину, который хочет отдать подпись за снискавшую его симпатии кандидатуру, нужно сообщить свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, серию и номер паспорта. Обязательно собственноручно поставить дату заполнения подписного листа и подпись.

— Сбор подписей избирателей должен быть завершён не позднее 7 октября, — отмечает Игорь Лазаревич. — Очень важно, чтобы в этот период жители Кореличского района имели при себе паспорт.
С 8 по 17 октября пройдёт регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей. Если поданные документы будут соответствовать требованиям избирательного законодательства, выдвигаемый претендент официально станет кандидатом на депутатский мандат и начнёт свою агитационную кампанию.

Инна ЛЕЙКО

 
 
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С 8 сентября началось выдвижение претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Оно продлится по 7 октября включительно.
 
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